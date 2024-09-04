Kaçımız sabah gözümüzü açtığımız gibi telefonu eline alıyor? Bu soruya “Ben almıyorum.” diyen sayısı oldukça azdır. Peki, alanlar, sizler aslında ne kadar tehlikeli bir şey yaptığınızın farkında mısınız?

Hemen parlak ışıklı o ekrana bakmak, e-postaları kontrol etmek, sosyal medyada gezmek ya da haberleri okumak artık günlük ritüel hâline geldi.

Ancak bu alışkanlık, sağlığımız ve zihinsel iyi oluşumuz açısından sandığımızdan daha zararlı. Nedenlerini ise aşağıda açıklıyoruz.

Stres ve anksiyeteyi artırıyor.

Aslında sabahları telefonumuza bakmak, beynimizin uyanır uyanmaz bir dizi bilgiyle bombardımana tutulmasına neden oluyor. Beynimiz bu kadar erken saatte henüz tam olarak uyanmamışken, yoğun bilgi akışıyla karşılaştığında da bu durumu stres olarak algılıyor.

Yapılan araştırmalar, telefonlarını hemen kontrol eden kişilerin stres hormonları olan kortizol seviyelerinin gün boyunca daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani güne başlamadan önce bile stres seviyemizi artırarak, daha huzursuz ve gergin hissetmemize neden olabiliyoruz.

Odaklanmayı zayıflatıyor.

Sabahları ilk iş olarak telefonumuza bakmak, beynimizi dikkat dağınıklığına ve sürekli olarak bir sonraki uyarana tepki vermeye hazır hâle getiriyor. Bu durum da gün boyunca odaklanmamızı zorlaştırıyor.

Beynimiz, sabahın erken saatlerinde en verimli olduğu döneminde ve bu zamanı verimli kullanmak yerine telefonla harcamak ise dikkat süremizi ve üretkenliğimizi olumsuz etkileyebiliyor. Gün boyunca işlerde verimsizlik ve sürekli dikkat dağınıklığı olarak karşımıza çıkması da bu yüzden.

Ruh hâlini olumsuz etkiliyor.

Sosyal medya ve haber sitelerinin genellikle olumsuz haberlerle dolu olduğunu düşününce de olumsuz bir ruh hâli ile güne başlıyoruz. Bu durum da aslında diğerlerinde olduğu gibi günün geri kalanını daha depresif geçirmemize neden oluyor.

Fiziksel sağlık üzerinde de etkileri var.

Sabahları telefon ekranına bakmak, gözlerimiz için de zararlı. Göz kuruluğu, baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi sorunların altında yatan nedenlerden biri de sabah elimize aldığımız o telefon.

Gece yatmadan önce veya sabah baktığımız telefon, kötü duruş alışkanlıklarına neden olarak boyun ve sırt ağrılarını tetikliyor.

Sabah rutininde değişiklik yapın.

Sabahları telefonunuza bakmak yerine, farklı ve daha sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi deneyebilirsiniz. Kendinizi bir süre bakmamaya şartlayın ve bunun yerine ister bir bardak su içerek güne başlayın isterseniz de egzersiz yaparak endorfin salgılatıp enerjinizi daha da yükseltin.

Koştur koştur işe gidecekler için ise önce hazırlanmak, kahvaltı etmek ve sonra telefonla buluşmak daha mantıklı duruyor.

Telefonunuz sabah bekleyebilir ama zihninizin ve bedeninizin sağlıklı bir başlangıca ihtiyacı var!

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