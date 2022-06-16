Uzaya Gidecek Türk Olmak İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Türkiye Uzay Ajansı, uzaya gidecek ilk Türk'ün seçileceği başvuru programını uzatmaya karar verdi. Önceki açıklamalarda son başvuru tarihi 23 Haziran olarak açıklanırken, son açıklamaya göre 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Milli Uzay Programı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, uzaya giden ilk Türk vatandaşı olacak kişinin seçimi için başlattıkları süreçte 23 Haziran olarak belirledikleri son başvuru tarihini 30 Haziran'a kadar uzattılar. Neden böyle bir karar alındığı ise bilinmiyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, bundan bir süre önce yaptığı açıklamalarda başvurularla ilgili detay vermiş, 36 bin kişinin kayıt yaptırdığını ve 460 kişinin uzaya gitmek için uygun olduğunu söylemişti. Alınan kadar, başvuru yapan kişilerin yeterliliklerinin istenen düzeyde olmadığını düşündürüyor.

Kimler başvuru yapabiliyor?

Aslına bakacak olursak uzaya gidecek ilk Türk olmak için herkes başvuru yapabiliyor. Ancak seçilebilmek için oldukça önemli kriterler var. Daha önce yapılan açıklamalarda; uzaya gitmek için aranan genel şartlar şöyle açıklanmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek,

KPDS/YDS: 90

TOEFL IBT: 101

TOEFL CBT: 251

TOEFL PBT: 604

CPE: B

149,5 – 190,5 santimetre aralığında ayakta boy uzunluğuna

78,2 – 101,3 santimetre aralığında oturma boy uzunluğuna sahip olmak,

43 – 110 kilogram aralığında kiloya sahip olmak.

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibarıyla (23 Haziran 2022) askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Eğer uzaya gitmek için gerekli şartları sağladığınızı düşünüyorsanız, siz de başvuru yapabilirsiniz. Nasıl başvuru yapacağınızı merak ediyorsanız burada, aranan tüm şartları incelemek istiyorsanız da burada bulunan haberlerimize göz atabilirsiniz.