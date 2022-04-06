Yaşadığınız güven kaybı, çevrenizde benzeri şikayetleri olan kimselerin aksine anksiyete seviyesinde korkular yaşamanıza mı sebep oluyor? Bu durumun ardından pistantrofobi çıkabilir! Pistantrofobi nedir, ne gibi belirtileri vardır, tedavi edilebilir mi? Tüm detaylar yazımızda.

Herkes incinmekten, kırılmaktan, hayal kırıklığına uğramaktan korkar; ancak tüm bunlara karşı sıradan bir korkudan öte fobi geliştirebilmek de mümkün! Travmatik yaşanmışlıklar nedeniyle güven duygusu tamamen yok olmaya yüz tutmuş kimselerin muzdarip olduğu o fobinin adı: Pistantrofobi.

Geçmişimiz, biz ne yaparsak yapalım, iyisiyle kötüsüyle peşimizi bırakmıyor. İyiler bir yana, kötü anıların bugünümüze etkisi çok ağır olabiliyor. Geçmişte yaşadığı kötü tecrübelerden ötürü güven kavramıyla bağı kopmuş, yarı yolda bırakılabilme ihtimaline karşı gardı her zaman en yüksekte olan bireylerde pistantrofobi olma ihtimalinin çok yüksek olduğu söylenebilir.

Pistantrofobi nedir?

Pistantrofobi, kişinin geçmişte yaşadığı sarsıcı olaylar sebebiyle birilerine güven duymaktan fobi raddesinde korkmasıdır. Uzmanların özellikle olumsuz noktalanan romantik ilişkilerle fazlasıyla bağdaştırdığı ve bu ilişkilerin bir sonucu olarak gördüğü pistantrofobi, bireyleri yeniden güvenememeye ve hatta güvenme eylemiyle ilintili tüm ortamlardan ve insanlardan kaçmaya iten bir fobi türüdür. Buna göre pistantrofobi sahibi bireyler, zedelenen güveni yeniden inşa etmek yerine; yeniden inşa etme ihtimalinden kaçınmayı tercih edecektir.

Pistantrofobi sahibi bireylerde sıkça görülen davranışlar nelerdir?

Aşırı şüpheci yaklaşımlar sergileme

Kendini mutlu bir ortam ve ilişki içerisinde hayal edememe

Fevri çıkışlar ve aşırı kıskançlıklar

Takıntı geliştirme eğiliminde olma

Yalnız vakit geçirme yatkınlığı

Kötümserlik

Kendilerine karşı hissedilen olumlu duygulardan daima emin olma isteği

Pistantrofobi sahibi bireylerin sergilediği pek çok ortak davranış bulunmakta. Bu davranışları yukarıdaki gibi özetleyebiliriz.

Pistantrofobi belirtileri nelerdir?

Potansiyel sevgili/eş adayı olarak görülebilecek kimselerde yakın temas kurmaktan, derin sohbetler etmekten kaçınma

Karşı tarafın ilgisini, flörtöz tavırlarını, romantik yaklaşımlarını görmezden gelerek kişiyi kendinden uzaklaştırma

Aşırı çekingen ve korumacı tutum ve davranışlar sergileme

Rahatsızlık hissi yaratacak ilişkiler, yakınlıklar, samimiyet kurma konulu tüm konuşmalardan kaçma ve bu konulara karşı anksiyete hissetme

Pistantrofobi belirtileri, diğer fobilerde görülen çarpıntı, titreme, nefes darlığı, anksiyete atakları gibi belirtilerle de benzerlik göstermektedir; ancak pistantrofobi özelinde sıralayabileceğimiz belirtiler ise yukarıdaki gibi.

Pistantrofobi tedavi edilebilir mi?

Diğer fobiler gibi pistantrofobi de tedavi edilebilmektedir. Pistantrofobi şüphesi duyan bir birey; gerçekten pistantrofobi sahibi olup olmadığını, eğer sahibiyse geçmişte yaşanan hangi olay ya da olaylardan kaynaklı pistantrofobi geliştirdiğini ve elbette bu fobiyi nasıl sonlandıracağını uzmanlara başvurarak öğrenebilir, uygun terapi yöntemleriyle bu fobiden ve beraberinde getirdiklerinden kurtulabilir.