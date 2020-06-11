ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Richard Yuan Li isimli 20 yaşındaki bir hacker, en az yirmi kişiyi hedefleyen bir SIM Swap dolandırıcılığı ile suçlanıyor. Bir kurbanından kişisel bilgileri karşısında 100 Bitcoin fidye isteyen Li, hüküm giymesi halinde en az 5 yıl hapis cezası ve 250 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

En az 20 kişinin etkilendiği bir SIM Swap (takas) dolandırıcılığının arkasındaki isim olan Richard Yuan Li, uzun süren bir teknik takibin ardından yakalandı. İngilizce ismiyle SIM swap scam, bir mağdurun gelen çağrıları ve kısa mesajlarının farklı bir telefona yönlendirilerek, kimlik bilgisi, e-posta adresi, banka hesapları ve kripto para cüzdanları gibi hassas bilgilerin ele geçirilmesini sağlayan bir dolandırıcılık yöntemi olarak biliniyor.

Söz konusu tekniği kullanan hacker’lar, hesaplara erişmek ve şifreleri sıfırlamak için genellikle iki faktörlü kimlik doğrulama sürecindeki bir güvenlik zafiyetinden yararlanıyor. Hatırlayan okuyucularımız olacaktır; daha önce Twitter CEO’su Jack Dorsey ile ünlü YouTuber’lar Shane Dawson ve King Bach gibi birçok kişi de SIM takas dolandırıcılığına kurban gitmişti.

Son dönemde birçok kripto para hırsızlığı girişiminde de kullanılan bu yöntem ile Ocak 2018'den Şubat 2019'a kadar en az 20 kişiyi dolandıran Li, arkasında büyük bir mağdurlar ordusu bıraktı. Hacker’ın ayrıca bu saldırıları gerçekleştirirken birçok isimle iş birliği yaptığına inanılıyor.

Aktarılan bilgilere göre Li ve beraberindeki kişiler, söz konusu yöntemi kullanarak Louisiana’nın en büyük şehirlerinden New Orleans’ta yaşayan bir doktorun kripto para hesaplarıyla ilişkili mail adresini ele geçirdi. Mağdurun hesabına girerek, kripto paralarının önemli bir kısmını çalan bilgisayar korsanları, hassas bilgileri karşılığında doktordan 100 Bitcoin fidye istedi.

Yakalanmadan evvel en az 20 mağduru etkileyen 28 SIM takas dolandırıcılığı gerçekleştiren Li, en sonunda yakayı ele verdi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklanan hacker, hüküm giymesi halinde en az 5 yıl hapis cezası ve 250 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.