Hacker’lar, Güney Kore merkezli kripto para borsası UPbit’ten yaklaşık 48.7 milyon dolar değerinde Ethereum çaldı. Firmanın CEO’su Lee Seok-woo, UPbit’in resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, siber saldırıya uğradıklarını doğruladı.

Son yıllarda artan değerleri ile bilgisayar korsanlarının ana hedeflerinden biri haline gelen kripto paralar, hırsızlık vakalarıyla anılmaya devam ediyor. Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan UPbit, hacker’ların saldırısına yakalanan son şirket oldu.

Upbit CEO’su Lee Seok-woo, bu sabah uğradıkları siber saldırı sonucunda yaklaşık 48.7 milyon dolar değerinde olan 342.000 ETH çalındığını açıkladı. Müşterilerin daha fazla mağdur olmaması için para çekme ve yatırma işlemlerini durduran kripto para borsası, hack olayından etkilenen müşterilerinin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

Siber saldırının fark edilmesinin ardından sıcak cüzdanlardaki fonları soğuk cüzdanlara aktaran Upbit, bu sayede saldırının çok daha vahim boyutlara ulaşmasını engelledi. Olayla ilgili gerekli birimlere bilgi verdiklerini ifade eden Güney Koreli şirket, borsadaki işlemlerin en az iki hafta süreyle askıya alındığını belirtti. Böylece Upbit, 2019 yılında hackerların gazabına uğrayan sekizinci kripto para borsası oldu.

Kriptokrasi için yazılım tabanlı depolama çözümlerinden biri olan sıcak cüzdanlar, telefonlar veya bilgisayarlar gibi internete her an bağlı cihazların içinde bulunuyor. Donanım tabanlı olan soğuk cüzdanlar ise tahmin edebileceğiniz üzere internete bağlı olmayan daha güvenli cihazlarda tutuluyor. Bunlar genellikle flash bellek veya SD kart oluyor. Böylece olası bir hack anında dijital varlıklar otomatikman koruma altında oluyor.