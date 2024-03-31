Bugün ülkece yerel seçime giderken geçmişte hafızalarımıza kazınan, hatırlandığında tebessüm oluşturan ve unutamadığımız seçim kampanyalarını sizler için derledik.

Partilerin mesajlarını halka iletmek için en etkili araçlardan biri de kuşkusuz kullandıkları seçim afişleri. Bu afişler, sadece bir mesajı iletmekle kalmıyor; aynı zamanda bir bölgenin siyasi atmosferini de insana yansıtıyor.

Sadece afiş deyip de geçmeyin, çünkü iyi tasarlanmış bir afiş, birazdan göreceğiniz gibi aradan uzun zamanlar geçmiş olsa bile bir şekilde hafızalarda yer edinmeyi sağlıyor. İşte geçmişten günümüze uzanan zaman diliminde kimi zaman güldürüp kimi zaman düşündüren o afişlerden bazıları...

Önce biraz geçmişle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata geçişinin ilk afişlerinden:

Demokrat Parti:

1957 Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti, icraatlarını vurgulayan "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" sloganı kullanmıştı.. CHP ise zamanında ona şöyle bir gönderme yapmış:

Ve ardından yine halkın huzuruna şu afişle çıktı:

Sosyaldemokrat Halkçı Parti:

Adalet Partisi:

Cumhuriyet Halk Partisi:

Demokrat Parti:

Biraz da geçmişten sıyrılıp günümüze gelelim. Domalan'ın adayı, unutulmazlar arasında yerini ilk sıradan aldı:

Mansur Yavaş'a karşı Haydar Yılmaz:

Gündemi bir süre esprilerle meşgul eden o afiş:

Bıcır bıcır muhtar adayı:

Bir zamanlar her yerde görüp ezberlediğimiz o afiş:

2014'te Uşak'taki MHP adayının yaratıcı reklamı:

Bunlar, akıllara kazınanlardan sadece birkaçı. Peki sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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