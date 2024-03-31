Türk Siyasetine Damgasını Vuran ve Geçmişten Bu Yana Hafızalarımızdan Silinmeyen Seçim Afişleri

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Bugün ülkece yerel seçime giderken geçmişte hafızalarımıza kazınan, hatırlandığında tebessüm oluşturan ve unutamadığımız seçim kampanyalarını sizler için derledik.

Partilerin mesajlarını halka iletmek için en etkili araçlardan biri de kuşkusuz kullandıkları seçim afişleri. Bu afişler, sadece bir mesajı iletmekle kalmıyor; aynı zamanda bir bölgenin siyasi atmosferini de insana yansıtıyor. 

Sadece afiş deyip de geçmeyin, çünkü iyi tasarlanmış bir afiş, birazdan göreceğiniz gibi aradan uzun zamanlar geçmiş olsa bile bir şekilde hafızalarda yer edinmeyi sağlıyor. İşte geçmişten günümüze uzanan zaman diliminde kimi zaman güldürüp kimi zaman düşündüren o afişlerden bazıları...

Önce biraz geçmişle başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata geçişinin ilk afişlerinden:

chp seçim afişi

Demokrat Parti:

demokrat parti

1957 Genel Seçimleri'nde Demokrat Parti, icraatlarını vurgulayan "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" sloganı kullanmıştı.. CHP ise zamanında ona şöyle bir gönderme yapmış:

chp afiş

Ve ardından yine halkın huzuruna şu afişle çıktı:

chp seçim afişi

Sosyaldemokrat Halkçı Parti:

seçim afişi

Adalet Partisi:

adalet partisi afiş

Cumhuriyet Halk Partisi:

batırdılar gidiyorlae

Demokrat Parti:

dp seçim afişi

 

Biraz da geçmişten sıyrılıp günümüze gelelim. Domalan'ın adayı, unutulmazlar arasında yerini ilk sıradan aldı:

belediye başkan adayı

Mansur Yavaş'a karşı Haydar Yılmaz:

dsp seçim afişi

Gündemi bir süre esprilerle meşgul eden o afiş:

üçlü olsun güçlü olsun

Bıcır bıcır muhtar adayı:

muhtar adayı

Bir zamanlar her yerde görüp ezberlediğimiz o afiş:

ekmeleddin

2014'te Uşak'taki MHP adayının yaratıcı reklamı:

mhp seçim afişi

 

Bunlar, akıllara kazınanlardan sadece birkaçı. Peki sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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