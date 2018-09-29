Bilim kurgu sineması deyince akla her ne kadar uçan arabalarla dolu gri bir şehir, robotlar ve uzay gelse de aslında türün üzerinde durduğu başka konular da var.

Bilim kurgu sineması her geçen gün kurgu olmaktan çıkıyor ve geleceğimizin gerçeği haline geliyor. Tam da bu sebepten son dönemde en çok yükselişte olan türlerden biri bilim kurgu demek mümkün. Kimi kesimlerce uzay, robot ve distopik manzaralardan ibaret olmakla eleştirilse de aslında bilim kurgu sineması yaratılan gelecek imajıyla birlikte o geleceğin pek çok gerçekliğine değiniyor ve insan hafızası ve anılar da bu anlamda başı çeken konulardan biri.

Vanilla Sky

Vanilla Sky, İspanyol yapımı Open Your Eyes filminin Hollywood uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça kafa karıştırıcı olan filmde, hayatı kusursuz gibi görünen bir adamın hayatına odaklanılıyor. Geçirdiği trafik kazasından sonra büyük bir yara alan ve bir yandan da psikolojik olarak bir çıkmaza sürüklenen karakter, sıradan hayatını terk edip bilinçaltının oyunlarıyla dolu bir yaşama sürükleniyor. Bilim kurgu ögelerinin yanında psikolojik yönüyle de dikkat çeken yapımın başrolünde ise Tom Cruise, Cameron Diaz ve Penelope Cruz yer alıyor.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Dilimize 'Sil Baştan' olarak çevrilen bu kült yapım, insanların kötü anılarını sildirebildikleri bir dünyada yolları sürekli kesişen bir kadın ve adamın hikayesini anlatıyor. Hem bilim kurgu hem de romatik ögeler içeren yapım, müzikleriyle de hayli beğeni toplamıştı.

Total Recall

Bir ajanın anılarıyla keyifli bir deneyim edineceğine inanan sıradan bir adama 'yanlışlıkla' aranan bir ajanın hafızası yüklenir ve bu sıradan adam kendini birdenbire ummadığı bir hayatın içinde bulur. Hafızanın aktarılması üzerine başarılı bir film olan Total Recall, ilk olarak 1990 yılında yayınlandı ve 2012 senesinde bir uyarlaması çekildi.

Blade Runner ve Blade Runner 2049

Blade Runner, insansı robotlar ve insanların bir arada yaşadığı bir evrende duygusal zekaya sahip bu insansı robotların kimlik arayışlarını anlatıyor. Filmin odağında ise 'anılara' sahip olan ve insan olduğuna inanan robotlar var. Bilim kurgu sinemasının en 'kült' yapımlarından olan Blade Runner, tüm bilim kurgu severlerin izlemesi gereken başarılı bir yapım.

Strange Days

İnsanların anılarının karaborsada satıldığı bir evrende geçen yapım, bu anılardan bazılarının içine polisin de girdiği bazı olaylara konu olmasını anlatıyor. Aksiyon türünde de sayılabilecek olan film, bu iki türü bir arada izlemekten keyif alanlar için başarılı bir seçenek.

The Forgotten

Oğlunu bir kazada kaybeden ve bu olayın ardından psikolojik olarak toparlanamayan bir kadın, destek almak için psikiyatriste gider. Ancak psikiyatriste göre kadının hiçbir zaman bir oğlu olmamıştır ve bu bir tür travmadır. Bu iddia üzerine kendini kaybeden kadın, oğluna ait fotoğrafları ve onun eşyalarını arayarak oğlunun gerçekliğini kanıtlamak ister ancak gerçekten de ortada hiçbir kanıt yoktur.

Dark City

Zamanı durdurma ve dünyanın fiziksel yapısını değiştirme gücüne sahip bir türün, insan beynini kontrol etme gücünü kullanarak dünyayı sürüklediği kaosu, hafızasını kaybetmiş ve cinayet suçuyla aranan bir adamın durdurmaya çalışma hikayesini anlatan Dark City; özellikle görsel tasarımıyla dikkat çeken başarılı bir bilim kurgu örneği.

Men in Black

Men in Black, listenin en farklı filmi olabilir çünkü hem bilim kurgu hem de komedi olmayı başaran nadir yapımlardan. Filmde 'Siyah Giyen Adamlar' olarak karşımıza çıkan ajanlar, ellerinde tuttukları küçük bir ışık kaynağıyla hafızaları silme gücüne sahipler ve bu yeteneklerini kullanarak dünyada yaşanan 'uzaylı' olaylarının izlerini silmek için kullanıyorlar.

The Giver

İnsanların duygulardan ve anılardan yoksun şekilde yaşadıkları bir gelecekte geçen yapım, özellikle yarattığı 'kusursuz' dünya resmiyle oldukça ilgi çekici.

Ghost in The Shell

Uzak bir gelecekte insan-robot hibriti bir kadın, devlet için görevli bir özel kuvvette çalışmaktadır. Devletin peşine düştüğü bir siber suçluyu arayan bu kadın, görevi boyunca yer yer gözünün önüne gelen 'anılar' sayesinde aslında kim olduğunu aramaya başlar. 1995 yapımı ünlü anime film Ghost in The Shell'in yeniden uyarlaması olarak 2017 senesinde yeniden vizyona giren filmde başrolde ise Scarlett Johansson var.