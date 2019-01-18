Süper Ay ile Tam Ay Tutulması Bir Arada Gerçekleşecek

Nadir gözlemlenen iki olay olan tam Ay Tutulması ve Süper Ay, bu hafta sonu aynı anda gerçekleşecek.

Ay Tutulması, Dünya’nın Güneş ve Ay arasına girmesiyle ortaya çıkıyor. Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesinde kaldığı tam ay tutulmaları ise nadir rastlanan doğa olaylarından. Süper Ay ise, Ay’ın gezegenimizin etrafındaki yörüngesinde dolanırken Dünya’ya yaklaşmasıyla ortaya çıkan bir doğa olayı. Bu dönemde Ay, normalde olduğundan biraz daha büyük gözüküyor.

Rice Üniversitesi’nden astrofizikçi Patrick Hartigan, bu doğa olayı sebebiyle oldukça heyecanlı. Bunun, bir Süper Ay ve Tam Ay Tutulması olmasının yanında oldukça da uzun sürecek bir olay olduğunu söylüyor. Gerçekten de ay tutulmasının başlangıcı ve bitişi arasında üç saate yakın bir zaman var. Tam Ay Tutulması ise bir saat sürecek.

Tutulma, bize göre pazar sabahı 06:34’te başlayacak. Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen kaplaması ise 07:41’de gerçekleşecek. Tutulma ülkemizden kısmi olarak görülebilecek, tabii gün doğmuş olacağı için ne kadar gözlemlenebileceği tartışmalı. Tam tutulma ise 62 dakika sürecek.

Tutulmanın tam olarak görülebileceği yerler Kuzey ve Güney Amerika, Grönland, İzlanda, İrlanda, Büyük Britanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Fransa ve İspanya olacak. Avrupa’nın geri kalanı ve Afrika ise bu manzaranın tadını kısmen çıkarabilecek.

Tam tutulma sırasında Ay, kırmızı renkli gözükecek. Bunun sebebi ise Dünya’nın atmosferinden kırılarak geçen ışıkların Ay yüzeyine düşmesi. Yani bir sonraki Tam Güneş Tutulması, süper kanlı kurt ayı olacak.

Bir sonraki Tam Ay Tutulması ise 2021 yılının Mayıs ayına kadar gerçekleşmeyecek. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan olay, son üç yılın ilk dolunay süper ayı olacak. Bir sonraki süper ay, mart ayında gözlemlenecek.