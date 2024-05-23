Bir X yöneticisi, yakında profillerdeki beğeni kısmının herkeste gizli olacağını açıkladı. Bu özellik, normalde sadece ücretli abonelere sunuluyordu.

X (eski adıyla Twitter), Elon Musk başa geçtiğinden beri çok sayıda büyük değişikliğe uğramıştı. Bunlardan biri de Premium abonelere geçen yılın eylül ayında sunulmaya başlayan, profillerdeki beğeni kısmını gizlemeydi. Yani ücretli abonelerin profillerine girdiğinizde ne beğendiğini göremiyordunuz.

Şimdi ise bu konuda önemli bir açıklama geldi. X’in mühendislik tarafında bir yönetici olan Haofei Wang, beğeni sekmesini gizlemenin varsayılan olarak herkese sunulacağını duyurdu.

Artık kimsenin ne beğendiğini göremeyeceğiz

Wang, açıklamasında şu ifadeleri kullanarak beğenileri göstermenin insanların imajını bozabildiği için iyi bir şey olmadığını aktardı: “Evet, beğenileri özel yapıyoruz. Herkese açık beğeniler, yanlış davranışları teşvik ediyor. Örneğin birçok kişi trollerden veya kamuoyundaki imajını korumak için her istediği içeriği beğenemiyor.”

Beğenilerin ne zaman gizlenmeye başlayacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Wang, “Yakında kimin göreceği konusunda endişelenmeden istediğiniz gönderiyi beğenebileceksiniz.” ifadelerini kullansa da kesin bir tarih vermemiş. Şimdilik sadece yakında geleceğini söyleyebiliyoruz.

Bu değişiklikle beraber, bir profile girdiğinizde üst kısımdaki sekmeler arasında medya bölümünün yanında yer alan “Beğeni” kısmını artık kimse göremeyecek. Böylece kimsenin artık beğendiği şeylerle gündeme geldiğini görmeyeceğiz. Beğeni bölümü yıllar içinde birçok kez gündeme gelmişti. Siyasilerden ünlülere kadar birçok insanın pornografik içerikler gibi şeyleri beğenmeleriyle haber olduğunu görmüştük.

Elon Musk profillerdeki beğeni kısmı dışında ana akıştaki beğeni ve repost’ları (yeniden paylaşım) da gizlemeyi düşünüyor. Milyarder iş insanı, birkaç ay önce yaptığı açıklamada daha temiz bir deneyim sunmak ve sadece görüntülenme sayısını göstermek için beğeni ve repost sayısını kaldırmak istediğini söylemişti. Bunların, sadece gönderiye tıklanınca görülebileceğini de eklemişti. Bu konuda henüz bir adım atıldığını görmedik.