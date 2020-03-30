Half-Life 2'nin Bir Haritası Half-Life: Alyx'e Taşındı

Bağımsız bir oyun modu geliştiricisi, Half-Life: 2'nin bir haritasını Half Life: Alyx'e taşıdı. Haritadaki her şeyi Half-Life: Alyx'in motoru olan Source 2'ye taşıdığını söyleyen geliştirici, yapabileceklerinin sınırsız olduğunu ifade ediyor.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Valve, geçtiğimiz hafta yeni oyunu Half-life: Alyx'i oyunseverlerin beğenisine sundu. Yıllardır "Half-Life: 3"ü bekleyen oyunseverler, yeni oyunla istediklerine kavuşamadılar ancak Half-Life: Alyx'le benzersiz bir deneyim imkanı yakaladılar. Çünkü Half-Life: Alyx, sadece sanal gerçeklik ekipmanlarıyla oynanabilen etkileyici bir oyun olarak karşımıza çıktı.

Bağımsız oyun geliştiricileri, 2017 yılında yaptıkları bir çalışma ile Half-Life: 2'yi sanal gerçeklik ekipmanları ile oynamayı başarmışlardı. Hatta "Half-Life 2 VR port" olarak isimlendirilen bu mod, Half-Life: 2 hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Ayrıca Half-Life: 2 VR port, hala gelişim sürecinin içerisinde ancak şimdi, bu iki oyun için onlarca oyunseveri heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı.

VectOR isimli bir mod geliştiricisi Half-Life: 2'yi, Half-Life: Alyx'in kullandığı oyun motoru olan "Source 2" ile yeniden oluşturdu. Peki bu ne anlama geliyor? VectOR, yaptığı çalışmalanın Half-Life 2'nin orijinal bir haritasını ve bu haritanın içerisinde bulunan tüm varlıkları Half-Life: Alyx'e aktardığını ifade ediyor. VectOR, yaptığı çalışmayı tüm oyunseverlerin beğenisine sunma kararı alırsa, Half-Life: Alyx hayranları güzel bir nostalji yaşayabilirler.

VectOR, aslında yapabileceklerinin sınırsız olduğunu ancak bunu yapabilmek için Valve'ın Source 2 için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) yayınlaması gerektiğini ifade ediyor. Ancak Valve'ın böyle bir düşüncesinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü ocak ayında yapılan açıklamalarda Valve, Source 2'nin tam yazılım geliştirme kitini yayınlamak için herhangi bir planı olmadığını açıkladı.

VectOR, yaptığı çalışma ile ilgili bir de YouTube videosu çekti. Videonun 24 Mart'ta çeklidiğini ifade eden VectOR, çok kısa bir süre içerisinde çalışmasını tamamladığını ifade ediyor. Ancak açık konuşmak gerekirse oyunseverler, Half-Life: 2'nin VR çalışmalarından ziyade Half-Life: Alyx'in sanal gerçeklik destekli olmayan bir versiyonuna ilgi gösteriyorlar. Ancak şu an için bu konuyla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını ifade edebiliriz.

Half-Life: 2'nin Half Life: Alyx motoru kullanılarak oluşturulmuş hali