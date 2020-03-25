Valve, CS:GO'yu Source 2 Motoruyla Güncelleyebilir

Valve, zamana meydan okuyan birinci şahıs nişancı oyunu CS:GO'yu yeni Source 2 motoruyla güncellemeyi planlıyor. Bazı kaynaklara göre beklenen güncelleme önümüzdeki aylarda gelebilir.

Valve, 2012 yılında piyasaya sürdüğü CS:GO'yu, Source motoruyla geliştirmişti. Birinci şahıs nişancı oyunu, günümüzde oyuncular arasında hala popüler olsa da, yavaş yavaş rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. Valve, oyunu Source 2 motoruyla yenilemeyi planlıyor.

Ortaya çıkan bazı haberlere göre Valve, topluluğun dört gözle beklediği Source 2 motorunu CS:GO'ya taşımaya planlıyor. Bu haberler daha sonra Dogmination adlı bir CS:GO e-spor takımının başkanı olan 'Nors3' tarafından da desteklendi.

Nors3, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Source 2'nin CS:GO'ya önümüzdeki 2 ay içinde geleceğine yönelik haberler güvenilir görünüyor. Çünkü ben de güvenilir kaynaklardan duydum, ancak resmi olmayan tarihlere asla %100 güvenemezsiniz. Süreyi ikiyle çarpsanız iyi olur." dedi.

Son olarak ESL One Rio Major 2020 turnuvasının koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Valve'ın etkinlik takvimi önümüzdeki 2 ay içinde boş olacak. Valve, turnuva hazırlıklarının olmadığı bu dönemde, Source 2'nin gelişimine odaklanabilir. Yeni geliştirilen Source 2 motoru, yayınlandığında kararlı bir performans sunmayabilir. Valve, CS:GO'yu yeni motora taşıdığında, optimize etmek için bolca güncelleme yayınlamak zorunda kalabilir.