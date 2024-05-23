Halkı Tarafından Parçalanıp Yenen Hollandalı Devlet Adamı Johan de Witt’in Vahşi Sonu Kanınızı Donduracak

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
17. yüzyıl Hollanda’sı, politik kargaşa ve sosyal çalkantılarla dolu bir dönemdi. Bu kaotik dönemin en çarpıcı olaylarından biri ise Johan de Witt ve kardeşi Cornelis'in trajik ölümüydü. Halkı tarafından yenen kardeşlerin hikâyesi sadece bir cinayet değil toplumun kendi liderlerine olan güveninde de kanlı bir göstergeydi. Peki, Johan de Witt nasıl ve neden öldürüldü?

Johan de Witt, Hollanda Cumhuriyeti'nin Altın Çağı olarak bilinen dönemde, ülkenin en güçlü politik figürlerinden biriydi. Devlet adamı olarak başarılı reformlara imza atmış, ekonomiyi güçlendirmiş ve denizcilik alanında Hollanda'yı dünya lideri hâline getirmişti.

Ancak tüm bu başarılarına rağmen Johan de Witt'in sonu vahşi bir linçle geldi. Bu trajik olayın ardındaki nedenler ve detaylar ise tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı.

Johan de Witt, 1653’de Hollanda'nın en yüksek mevkisi olan Büyük Emeklilik makamına seçildi.

Johan de Witt

Reformları ve denizcilik politikaları, ülkeyi ekonomik ve askerî açıdan güçlendirdi. Ancak de Witt'in yükselişi, Hollanda'da güçlü bir monarşi isteyen Orange-Nassau Hanedanlığı arasındaki çatışmayı da beraberinde getirdi. Bu grup, Prens William III'ü destekliyordu ve Johan de Witt'in Cumhuriyetçi politikalarını tehlikeli buluyordu.

1672’ye gelindiğinde Hollanda için zorlu günler başladı.

HOLLANDA SAvaşları

Hollanda; İngiltere, Fransa ve Münster Piskoposluğu'nun saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Bu zor dönemde halk, de Witt'in yönetiminden memnuniyetsizlik duymaya başladı. Aynı yıl içinde, Johan de Witt'in kardeşi Cornelis, sahte bir komplo ile suçlanarak tutuklandı ve işkence gördü.

Johan de Witt, kardeşinin serbest bırakılması için çaba gösterirken kendisi de bir suikast girişimine maruz kaldı ancak hayatta kaldı.

Vahşet, 20 Ağustos 167’de yaşandı.

Johan de Witt ölümü

Cornelis de Witt'in hapisten çıkarılması ve ardından Johan de Witt ile birlikte halkın önüne getirilmesi, trajedinin fitilini ateşledi. Lahey'de toplanan öfkeli kalabalık, de Witt kardeşlere acımasızca saldırdı.

Kalabalık, iki kardeşi linç ederek öldürdü ve ardından cesetlerini parçaladı. Bu vahşetin en ürkütücü detayı ise -bazı kaynaklara göre- kalabalığın de Witt kardeşlerin etlerini yediği iddiası. Bu olay, Hollanda tarihinde “Rampjaar” olarak bilinen 1672 felaket yılının en karanlık anlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Johan de Witt nasıl öldü

Johan de Witt ve kardeşinin trajik ölümü, Hollanda'nın politik tarihine derin bir yara olarak kazındı. Bu olay, sadece bir liderin düşüşünü değil aynı zamanda bir toplumun kriz anında nasıl radikalleşebileceğini de gözler önüne serdi.

De Witt'in ölümü, Orangistlerin güç kazanmasına ve William III'ün Hollanda'nın kontrolünü ele geçirmesine yol açtı.

Hollanda altın çağı

Johan de Witt'in hikâyesi, liderlerin ne kadar başarılı olursa olsun, halkın güvenini kaybettiğinde nasıl acımasız bir sonla karşılaşabileceğini gösteren bir ibret vesikası olarak karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilecek diğer hikâyeler:
İLGİLİ HABER

32 Erkekle Terk Edilmiş Bir Adada 7 Yıl Mahsur Kalan Kadın: Kazuo Higa’nın Filmlere Konu Olan İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

İçinde Mürettebat Varken Okyanusun Dibini Boylayan Denizaltının Nefesinizi Daraltacak Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Görünüşü Nedeniyle Çocukları İçin Sirkte Çalışmak Zorunda Kalan Mary Ann Bevan’ın Trajik Hayatı
İLGİLİ HABER

'Şeytan Çarpması' Filmine Konu Olan Anneliese Michel'in Bir Ayinde Vahşice Katledilmesinin Trajik Hikâyesi [18+]

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler