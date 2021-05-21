Tebrikler, hamilesiniz. Peki şimdi ne olacak? Hamilelik süreci, özellikle ilk gebeliklerde, bilinmezlikler dolu ve zorlu bir süreç gibi görünebilir. Bu süreçte en büyük yardımcılarınız eşiniz, aile büyükleriniz, doktorunuz ve hamilelik takip uygulamaları olacak. Android ve iOS mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz hamilelik takip uygulamalarını listeledik.

Belirtileri gördünüz, test yaptırdınız ve öğrendiniz ki hamilesiniz. Öncelikle tebrikler. Önünüzde keyifli ve biraz da zorlu bir yolculuk var. Kaç haftalık hamileyim, nelere dikkat etmeliyim gibi başlıca soruları elbette doktorunuz en doğru şekilde yanıtlayacaktır. Bu süreçte size yardımcı olacak olan bazı hamilelik takip uygulamaları da var. Hamilelik takip uygulamaları ile hafta hafta hatta gün gün hamilelik sürecinizi takip etmeniz mümkün.

Özellikle ilk gebelik anne adayını biraz telaşlandırabilir. Bu süreçte en büyük yardımcılarınız eşiniz, aile büyükleriniz, doktorunuz ve hamilelik takip uygulamaları olacak. Hamilelik takip uygulamaları genel olarak kaç haftalık hamileyim sorusunun yanıtı üzerinden bebeğinizin haftalık hatta günlük gelişimini, vücudunuzdaki değişimleri, dikkat etmeniz gerekenleri, uzak durmanız ve mutlaka yapmanız gerekenleri anlatırlar. Gelin bakalım bu konuda size hangi uygulamalar yardımcı olacak.

Gebelik sürecindeki yardımcınız olacak hamilelik takip uygulamaları:

Hamilelik+

Gebelik Takibim

Hamilelik Takibi, Anne Gebelik Takvimi ve Bebek

Gün Gün Gebelik Takibi

Gebelik takibi

Gün Gün Hamilelik Takibi

Doğum tarihine geri sayım

Hamilelik ve gebelik takibi

Mutlu Anne

Elika Hamilelik

Diğer anne adayları ile iletişim kurun: Elika Hamilelik

Geliştirici: elika

Puan: 4,8

Boyut: 27 MB

İndirme sayısı: 100 Bin +

Elika Hamilelik mobil uygulaması, kullanıcılarına Elika anneleri diyor ve bu annelerin birbirleri ile iletişime geçtikleri, anketler yapabildikleri özel bir forum sunuyor. Uygulama, uzmanlar tarafından hazırlanmış özel gebelik diyetleri ve egzersiz programları ile beraber gebelik hakkında yüzlerce yazıya ve videoya sahip. Uygulama üzerinden bebeğinizin haftalık gelişimini takip edebilir, bugünleri unutmamak için bir anı defteri hazırlayabilir hatta baby shower aktivitenizi bile planlayabilirsiniz.

Kişisel asistanınız: Mutlu Anne

Geliştirici: HAPPY DIGITAL

Puan: 4,6

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 500 Bin +

Mutlu Anne mobil uygulaması, hamilelik sürecinizde tıpkı bir kişisel asistan gibi çalışıyor. Beklenen doğum tarihini yazdıktan sonra bebeğinizin gelişimini takip etmeye başlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden bebeğinizin ihtiyaç listesini hazırlayabilir, doktor randevularınızı takvime ekleyerek özel hatırlatıcılar oluşturabilir, özel hamilelik testlerini takip edebilir ve isim konusunda hala karar vermediyseniz İsimler bölümü üzerinden bebeğinize en çok yakışacak ismi bulabilirsiniz.

Özel, haftalık tavsiyeler: Hamilelik ve gebelik takibi

Geliştirici: Neiman

Puan: 4,7

Boyut: 13 MB

İndirme sayısı: 500 Bin +

Hamilelik ve gebelik takibi mobil uygulaması üzerinden hem kendi vücudunuzdaki hem de bebeğinizdeki gelişim ve değişimleri güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Uygulama ile haftalık tavsiyelere, fetüs gelişimi ve gebe vücudu hakkındaki bilgilere, hafta hafta bebeğinizin görüntüsüne, 3 aylık dönemlerde dikkat etmeniz gerekenlere, kilo takip sayacına, tekme sayacına, kasılma sayacına ve çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Heyecan dolu bir sayaç: Doğum tarihine geri sayım

Geliştirici: Pregnancy apps contraction timer, due date tracker

Puan: 4,7

Boyut: 34 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Doğum tarihine geri sayım mobil uygulaması, heyecan dolu bir sayaç gibi çalışıyor. Bebeğinizin doğumuna kaç gün kaldığınız anlık olarak takip edebildiğiniz uygulama üzerinden hafta hafta hamilelik ipuçlarına, bebeğinizin görüntüsüne, özel düzenlenmiş hamilelik takvimine, bebek isim listesine, kasılma sayacına, doğum sonrası hastanede gerekli eşyalar listesine, yeni doğan bebek ihtiyaç listesine ve özel diyet - egzersiz listelerine ulaşabilirsiniz.

Anlık değişimleri bile görebilirsiniz: Gün Gün Hamilelik Takibi

Geliştirici: MamaStatus.com

Puan: 4,7

Boyut: 11 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Gün Gün Hamilelik Takibi mobil uygulaması dört farklı dil seçeneğine sahip. Yani dilerseniz bebeğinizin gelişimini Türkçenin yanı sıra Almanca, İspanyolca ya da İngilizce olarak takip edebilirsiniz. Uygulama, 280 gün olarak hesaplanan hamilelik sürecinde gün gün vücudunuzda ve bebeğinizde yaşanan gelişmeleri ve değişimleri takip etmenizi sağlıyor. Karşılaştığınız her değişim ve merak ettikleriniz ile ilgili, uzmanlar tarafından hazırlanmış detaylı bilgi veren yazılara da yine Gün Gün Hamilelik Takibi uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kolay kullanım: Gebelik takibi

Geliştirici: Wachanga

Puan: 4,7

Boyut: 38 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Gebelik takibi mobil uygulaması, hamilelik sürecinde bir anne adayının ihtiyaç duyacağı ve merak edeceği her şeyi sunmayı görev edinmiş gibi görünüyor. Uygulama üzerinden bebeğinizin anlık gelişim durumunu, haftalık olarak dikkat etmeniz gerekenleri, gebelik sürecinde vücudunuzda yaşanan değişimleri, özel egzersizleri, beslenme düzenini, doğum sonrasında ihtiyaç duyacaklarınızı öğrenebilirsiniz. Uygulama, kolay kullanım için bir de widget sunuyor.

İnternetsiz çalışıyor: Gün Gün Gebelik Takibi

Geliştirici: HokkabazSoft

Puan: 4,9

Boyut: 22 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Gün Gün Gebelik Takibi mobil uygulaması, hamilelik sürecinizde gerçek bir asistan gibi davranıyor ve en güzeli de internete ihtiyaç duymadan çalışıyor. Uygulama üzerinden gebelik dönemine özel beslenme ve spor programlarına, bebeğin renkli ultrason görüntülerine, vücudunuzda ve bebeğinizde görülen haftalık değişimlere, ikiz bebekler için özel bilgilere, binlerce bebek ismi ve hikayesine, bebeğinizin muhtemel doğum ağırlığına, kilo sayacına, tekme sayacına ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

Hamilelik Takibi, Anne Gebelik Takvimi ve Bebek

Geliştirici: Gülşah Doğan

Puan: 4,7

Boyut: 53 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Hamilelik Takibi, Anne Gebelik Takvimi ve Bebek mobil uygulaması, internete ihtiyaç duymadan çalışıyor. Gebelik takip sürecini başlatmak için yalnızca son adet döneminizi girmeniz yeterli, sonrasını uygulama hallediyor. Uygulama üzerinden bebeğinizin günlük ve haftalık değişimini görebilir, yeni doğan bebek bakımı ile ilgili bilgiler öğrenebilir, beslenme ve egzersiz listelerine ulaşarak çok daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilirsiniz. Uygulamanın forum bölümünden diğer anne adaylarıyla iletişime geçmeniz de mümkün.

Bebeğinizin gelişimini meyvelerle takip edin: Gebelik Takibim

Geliştirici: Mobile Dimension LLC

Puan: 4,7

Boyut: 98 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Gebelik Takibim mobil uygulaması İngilizce bir arayüze sahip ancak kullanıcıyı teknik detaylara boğmadığı için oldukça anlaşılır bir hizmet sunuyor. Uygulamanın en eğlenceli özelliği ise bebeğinizin gelişimine göre hangi meyveye benzediğini ve bu benzerlik üzerinden bebeğinizdeki gelişimleri gösteriyor. Özel takip ve takvim sistemi sayesinde doğuma ne kadar kaldığını da kolayca hesaplayabiliyor ve dilerseniz özelleştirilmiş bir geri sayım sayacı ayarlayabiliyorsunuz.

En popüler uygulama: Hamilelik +

Geliştirici: Philips Consumer Lifestyle B.V.

Puan: 4,8

Boyut: 51 MB

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Hamilelik + mobil uygulaması, listemizdeki hamilelik takip uygulamaları arasında en çok indirilen uygulamadır. Hakkını vermek gerekiyor, oldukça kullanışlı ve şık bir arayüz tasarımına sahip. Bebeğinizin gelişimini haftalık olarak, eğlenceli araçlar üzerinden takip edebiliyorsunuz. Günlük olarak güncellenen makaleler sayesinde, hamileliğiniz hakkında çok daha detaylı bilgilere ulaşabilir ve gebelik sürecinizi hem kendiniz hem de bebeğiniz için en sağlıklı şekilde geçirebilirsiniz.

Gebelik sürecinde anne adaylarının en büyük yardımcılarından biri olacak, iOS ve Android mobil cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz hamilelik takip uygulamaları listesi hazırladık ve kısaca uygulamaların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Umarız bu uygulamalar sayesinde harika bir hamilelik süreci geçirirsiniz.