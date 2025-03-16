Gebelik, kadınlara birçok özellikle birlikte geliyor. Mucizevi olan bu durum, aslında kadın bedeninin dönüşümünü de gözler önüne seriyor.

Bu dönüşümlerden birisi de müthiş bir koku hassasiyetinin gelişmesi… Anne adaylarının neredeyse hepsi, hamilelik döneminde çok keskin bir koku algısına sahip oluyorlar.

Normalde bu denli bir koku hassasiyeti bulunmazken, neden gebelikte böyle bir durum ortaya çıkıyor?

Özellikle bu durum, hamileliğin ilk aylarında kendini gösteriyor.

Normal bir insanın koku algısı, normal sayılabilecek bir seviyedeyken hamilelik süreci, kadınların hormonel olarak farklı bir döngüye girmelerine neden oluyor. Hâliyle bu durum da çeşitli fizyolojik değişimleri de doğuruyor.

Aramızda hamile olan ya da bu süreci geçirmiş birileri varsa, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaklardır. Çünkü hamileliğin ilk üç ayı, metrelerce öteden bir yemeğin kokunu müthiş bir keskinlikte almanıza neden olabiliyor.

Peki neden hamilelikte koku hassasiyeti oluyor?

Normalde yakınımızdaki kokuları bile iyice yaklaşınca duyabiliyorken, yan odadayken mutfakta pişen yemeğin kokusunu duyarak yemek tarifi verebilecek keskinlikte bir duyu, nasıl gelişebiliyor?

Anne adaylarının koku duyusundaki bu değişimin sebebi, aslında tam olarak bir nedene bağlanamadı. Ancak yüksek ihtimalle hamilelik sürecinde artan hormonların bu durumla bir ilişkisi var.

Uzmanlara göre bir başka sebep, hamilelikte ekstra artan kan akışı olabilir.

Kan akışının hızlanması, kandan beynimize iletilen herhangi bir şeyin çok hızlı ulaşması anlamına geliyor. Dolayısıyla koku reseptörleri, kan akış hızından etkilenerek böyle bir hassasiyet oluşturabiliyor.

Bu hassasiyet için size maalesef kesin bir öneri veremiyoruz. Ancak yanınızda sizi daha iyi hissettirebilecek, ferah kokular bulundurmak, olabildiğince az parfüm ve koku kullanmak, sarımsak gibi yüksek koku içeren yiyecekleri tüketmemek ve bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak, bu şikayetinizi azaltmaya yardımcı olacaktır.

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