Uzaya çıkan maymunları ve köpekleri biliyoruz. Ancak bu hayvanlar arasında pek bilinmeyen bir tür daha var. O da hamam böceği. Ancak bunun konu olmasının sebebi hamile kalıp Dünya’ya 33 yavru ile dönmesi.

Günümüzde bilim insanları insanların uzayda hamile kalıp doğurup doğuramayacağı üzerine birçok çalışma yaparken bunu tabii ki insan olmasa da başaran bir canlı vardı.

Rusçada “umut” anlamına gelen hamam böceği “Nadezhda”.

2007’de Rus bilim insanları uzaya çeşitli böceklerin yanında bir de hamam böceği gönderdi.

Nadezhda, 12 günlük uzay yolculuğu sırasında hamile kaldı ve yer çekimsiz ortamda yavrularını doğurdu hem de 33 tane. Dünya’ya döndüklerinde yaşamlarına devam ettiler, herhangi bir sorun olmadı ancak yavrularda alışılmadık bazı özellikler de vardı.

Daha büyüklerdi, daha hızlı koşuyorlardı ve Dünya’daki kardeş böceklerinden daha farklı görünüyorlardı. Yenidoğan hamam böceklerinin üst kabuğu şeffafken bu yavrularınki çoktan koyu kırmızımsı kahverengiydi.

Uzayda doğmuş yavruların da çocukları oldu ve Dünya’daki diğer hamam böceklerine benzer bir yaşam döngüsüyle normal hayatlarına devam ettiler.

Hamam böceğinden ne öğrendik?

Üreme sistemleri üzerinde çok değerli bilgilerle dönüldü. Döllenme, embriyo ve gelişim üzerine etkileri incelendi. Hamam böceklerinin bu deneyde kullanılmasının nedeni ise üreme hızlarının yüksek olması ve zor şartlara dayanıklı yapılarıydı.

Embriyonik gelişimin tüm yaşam formlarında hemen hemen aynı örüntüyü izlemesi ve embriyoların anormal koşullarda geliştiği uzay koşulları diğer genel değerler hakkında da fikir sahibi olunmasını sağladı.

Ayrıca bu araştırma sayesinde hamam böceği yavrularının daha sonraki genetik gelişiminin incelenmesi konusundaki araştırmaların da önünü açmış oldu.

Uzun vadeli hedeflerde Mars’a veya diğer gezegenlere gitmeyi planlıyorsak üreme ve genetik devamlılığın sürdürülebilmesi için her çalışma büyük bir adımın başlangıcı oluyor.

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