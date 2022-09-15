Hamileyken Fast Food Tüketmek, Bebeği Riske Atıyor

Fast foodun hamilelik sürecine olan etkisi araştırıldı. Yapılan araştırma, fast food tüketiminin süt üretimini düşürdüğünü ortaya çıkardı. Dahası fast food tüketimi, ölü çocuk oranını da artırıyordu.

Cambridge Üniversitesi ile Şili Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, pek çoğumuzun sıklıkla tükettiği fast foodlarla ilgili önemlii bir araştırma yaptı. Fareler üzerinde gerçekleştirilen ve sonuçları Acta Physiologica isimli dergide yayımlanan araştırma, fast food yemenin kadınlar üzerindeki yeni bir etkisini ortaya çıkardı. Kadın okurlarımızı uyarıyoruz; eğer gebeyseniz veya gebelik düşünüyorsanız, fast food yemeyi derhal bırakmalısınız...

Yapılan araştırma, fast food yemek ile şeker oranı yüksek olan içecekleri tüketmenin, kadın sağlığını anında etkilediğini gözler önüne serdi. Öyle ki yüksek yağlı yiyecekler ve yüksek şekerli içeceklerle doyurulan farelerin, süt üretim oranları ciddi anlamda düşmüştü. Bu da yavru farelerin ölümüne yol açıyordu. Ancak tehlike, bundan ibaret değildi.

Hamilelikte fast food tüketmenin ölümcül sonuçları var!

Araştırmacılar, en detaylı sonuçlara ulaşmak için fareleri kategorilere ayırdılar. Bu kategorizasyon kapsamında, bazı farelere hamilelikten önce, bazılarına hamilelik sırasında, bazılarına ise doğumdan sonra özel bir diyet uygulandı. Fast food tüketimini taklit eden bu özel diyet, tehlikenin boyutunu gözler önüne sermeye yetti. Öyle ki hamilelik öncesi ve hamilelik sırasında fast food tüketen farelerin, rahimlerindeki plesentanın oluşumu bile farklıydı. Bu farklılık, ölü yavru sayısının artmasına neden oluyordu.

Yapılan araştırmaya göre çok kısa süreliğine bile fast food diyetine maruz kalmak, sağlığı olumsuz etkiliyor. Çünkü fast food, başta karaciğer olmak üzere vücudun hemen her bölümüne olumsuz etki yapıyor; bu da sağlıksız bir anne ile sağlıksız bir yavruya neden oluyordu. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Gelin şimdi de araştırmayı gerçekleştiren uzmanların yorumlarına bakalım.

"Hamilelik öncesi eğitim verilmeli"

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Sferruzzi-Perri, bu noktada yapılması gereken tek şeyin eğitim olduğunu söylüyor. Bilim insanına göre kadınlar, hamilelikten yıllar önce fast foodun vücutlarına ve yavrularıne etkileri ile ilgli eğitilmeliler. Aksi takdirde hem çocuğun hem de annenin sağlığı bozulabilir ve bunun ölümcül sonuçları olabilir...