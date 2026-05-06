Mayıs 2026 BMW Fiyat Listesi: En Ucuz BMW, 3,7 Milyon TL’yi Geçti

BMW’nin Mayıs 2026 fiyat listesi, markanın benzinli, mild hybrid, plug-in hybrid ve elektrikli modellerini geniş bir yelpazede gösteriyor. Listede en erişilebilir seçenek BMW 120 Sport Line olurken, üst tarafta 24 milyon TL bandını aşan performans modelleri dikkat çekiyor.

BMW, Mayıs 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini paylaştı. Markanın ürün gamında 1 Serisi’nden 7 Serisi’ne, X ailesinden i serisi elektrikli modellere ve M performans versiyonlarına kadar geniş bir liste yer alıyor.

İçerikten Görseller +17 × + − ‹ ›

Bu içerikte BMW’nin Mayıs 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı motor, donanım ve şanzıman seçenekleriyle birlikte inceliyoruz.

İçerikten Görseller +17 × + − ‹ ›

BMW fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı BMW 1 Serisi 3.724.500 TL - BMW 2 Serisi Gran Coupé 4.152.800 TL - BMW 2 Serisi Active Tourer 4.337.400 TL - BMW 3 Serisi Sedan 5.464.000 TL - BMW iX1 4.064.300 TL - BMW X1 4.753.800 TL - BMW iX2 4.498.600 TL - BMW X2 5.544.400 TL - BMW X3 6.853.400 TL - Yeni BMW iX3 6.469.800 TL - BMW 4 Serisi Gran Coupé 6.511.700 TL - BMW 4 Serisi Coupé 6.836.800 TL - BMW i4 5.373.800 TL - BMW 4 Serisi Cabrio 9.905.500 TL - BMW 5 Serisi Sedan 8.479.100 TL - BMW i5 7.092.500 TL - BMW i5 Touring 8.078.000 TL - BMW 7 Serisi Sedan 20.590.400 TL - BMW i7 Sedan 14.016.800 TL - BMW X5 17.751.100 TL - BMW X6 17.790.400 TL - BMW X7 22.164.200 TL - Yeni BMW iX 10.233.700 TL - BMW Z4 8.384.800 TL - BMW M Modelleri 8.217.300 TL -

BMW 1 Serisi fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg Sport Line, Otomatik 3.724.500 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg M Sport, Otomatik 4.283.100 TL -

BMW 1 Serisi, markanın kompakt sınıftaki giriş modeli olarak günlük kullanım odağını koruyor. Mild hybrid benzinli motor seçeneğiyle sunulan model, şehir içi pratikliği ve premium hatchback karakterini bir araya getiriyor. Mayıs listesinde iki farklı tasarım paketiyle yer alıyor.

BMW 1 Serisi opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupé fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg Sport Line, Otomatik 4.152.800 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg M Sport, Otomatik 4.427.800 TL -

BMW 2 Serisi Gran Coupé, kompakt ölçülerle coupe tarzı gövde çizgisini birleştiren bir model olarak konumlanıyor. Mild hybrid benzinli motorla sunulan otomobil, daha sportif görünümlü ve şehir kullanımına uygun premium bir alternatif arayanlara hitap ediyor.

BMW 2 Serisi Gran Coupé opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg Luxury Line, Otomatik 4.337.400 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg M Sport, Otomatik 4.568.900 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 150 + 177 bg Luxury Line, Otomatik 4.977.000 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 150 + 177 bg M Sport, Otomatik 5.313.200 TL -

BMW 2 Serisi Active Tourer, pratik kullanım beklentisi yüksek olan kullanıcılar için geliştirilmiş çok yönlü bir seçenek olarak listede yer alıyor. Geniş iç mekân yaklaşımı, otomatik şanzıman ve farklı tasarım paketleriyle aile kullanımına daha yakın bir karakter sunuyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 3 Serisi Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 1.597 cc, 170 bg Sport Line, Otomatik 5.464.000 TL - Benzin, 1.597 cc, 170 bg M Sport, Otomatik 5.920.300 TL -

BMW 3 Serisi Sedan, markanın sedan geleneğini sürdüren en bilinen modellerinden biri. Benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, günlük kullanım, uzun yol ve sürüş dengesi arayan kullanıcılar için klasik BMW karakterini koruyan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BMW 3 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Coupé fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 1.597 cc, 170 bg M Sport, Otomatik 6.836.800 TL - Benzin, 1.597 cc, 170 bg Edition M Sport, Otomatik 7.635.300 TL -

BMW 4 Serisi Coupé, iki kapılı sportif gövde yapısıyla markanın daha dinamik tasarım çizgisini temsil ediyor. Benzinli motor ve otomatik şanzımanla listelenen model, görünüm ve sürüş hissi tarafında sedan modellerden daha farklı bir karakter arayan kullanıcıları hedefliyor.

BMW 4 Serisi Coupé opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Cabrio fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 1.998 cc, 245 bg M Sport, Otomatik 9.905.500 TL -

BMW 4 Serisi Cabrio, açık tavanlı gövde yapısıyla sürüş keyfini ön plana çıkaran bir model olarak listede yer alıyor. Benzinli motor, otomatik şanzıman ve M Sport tasarım paketiyle sunulan otomobil, daha özel kullanım beklentisine sahip alıcılara hitap ediyor.

BMW 4 Serisi Cabrio opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 1.597 cc, 170 bg M Sport, Otomatik 6.511.700 TL - Benzin, 1.597 cc, 170 bg Edition M Sport, Otomatik 7.312.600 TL -

BMW 4 Serisi Gran Coupé, coupe tasarım çizgisini dört kapılı kullanım kolaylığıyla birleştiren bir model. Mayıs 2026 listesinde benzinli motor ve iki farklı tasarım paketiyle sunulan araç, sportif görünümden vazgeçmeden günlük kullanım pratikliği isteyenlere yönelik konumlanıyor.

BMW 4 Serisi Gran Coupé opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg Sport Line, Otomatik 5.373.800 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport, Otomatik 5.969.100 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport, Otomatik 6.574.100 TL -

BMW i4, markanın elektrikli Gran Coupé çizgisini temsil eden modellerinden biri. Tamamen elektrikli yapısıyla sessiz sürüş ve modern kullanım deneyimi sunan i4, Mayıs 2026 listesinde Sport Line, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle yer alıyor.

BMW i4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 5 Serisi Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.597 cc, 190 + 11 bg M Sport, Otomatik 8.479.100 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.597 cc, 190 + 11 bg Edition M Sport, Otomatik 9.023.100 TL - Mild Hybrid - Dizel, 1.995 cc, 197 + 11 bg M Sport, Otomatik 11.134.900 TL - Mild Hybrid - Dizel, 1.995 cc, 197 + 11 bg Edition M Sport, Otomatik 12.255.400 TL -

BMW 5 Serisi Sedan, üst orta sınıfta konfor, prestij ve günlük kullanım dengesini bir araya getiren bir model olarak öne çıkıyor. Mayıs listesinde benzinli ve dizel mild hybrid seçenekleriyle sunulan araç, M Sport ve Edition M Sport paketleriyle tercih edilebiliyor.

BMW 5 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport, Otomatik 7.092.500 TL - Elektrik, 160 kW / 218 bg Edition M Sport, Otomatik 7.533.800 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg M Sport, Otomatik 7.909.500 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Edition M Sport, Otomatik 8.320.600 TL - Elektrik, 442 kW / 601 bg M, Otomatik 9.729.100 TL -

BMW i5, 5 Serisi ailesinin tamamen elektrikli üyesi olarak listede önemli bir yer tutuyor. Farklı güç seçenekleri ve tasarım paketleriyle sunulan model, elektrikli sedan arayan kullanıcılar için hem konfor odaklı hem de performansa yakın alternatifler içeriyor.

BMW i5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i5 Touring fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 290 kW / 394 bg M Sport, Otomatik 8.078.000 TL - Elektrik, 290 kW / 394 bg Edition M Sport, Otomatik 8.489.800 TL - Elektrik, 442 kW / 601 bg M, Otomatik 9.821.800 TL -

BMW i5 Touring, elektrikli sürüş altyapısını station wagon gövde pratikliğiyle birleştiriyor. Geniş bagaj ve aile kullanımına uygun yapı arayanlar için öne çıkan model, Mayıs 2026 listesinde M Sport, Edition M Sport ve M seçenekleriyle yer alıyor.

BMW i5 Touring opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW 7 Serisi Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Dizel, 2.993 cc, 286 + 18 bg Pure Excellence, Otomatik 20.590.400 TL - Mild Hybrid - Dizel, 2.993 cc, 286 + 18 bg M Excellence, Otomatik 21.631.300 TL -

BMW 7 Serisi Sedan, markanın lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi konumunu sürdürüyor. Mayıs 2026 listesinde mild hybrid dizel motorla sunulan model, Pure Excellence ve M Excellence tasarım paketleriyle daha çok konfor ve üst segment beklentilerine odaklanıyor.

BMW 7 Serisi Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW i7 Sedan fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 400 kW / 544 bg Pure Excellence, Otomatik 14.016.800 TL - Elektrik, 400 kW / 544 bg M Excellence, Otomatik 14.531.700 TL - Elektrik, 485 kW / 659 bg M, Otomatik 15.615.000 TL -

BMW i7 Sedan, 7 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu olarak lüks sınıfta elektrikli mobiliteyi temsil ediyor. Pure Excellence, M Excellence ve M seçenekleriyle listelenen model, konfor odaklı kullanım ile yüksek güçlü elektrikli sürüş karakterini aynı ailede topluyor.

BMW i7 Sedan opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X1 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Plug-in Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 136 + 109 bg X-Line, Otomatik 5.469.400 TL - Plug-in Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 136 + 109 bg M Sport, Otomatik 5.739.800 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg X-Line, Otomatik 4.753.800 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg M Sport, Otomatik 5.015.400 TL -

BMW X1, markanın kompakt SUV ailesindeki önemli modellerinden biri. Mayıs 2026 listesinde plug-in hybrid ve mild hybrid benzinli seçeneklerle sunulan model, şehir içi kullanım kolaylığı, yüksek oturma pozisyonu ve farklı paket seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

BMW X1 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW iX1 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg Sport Line, Otomatik 4.064.300 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg X-Line, Otomatik 4.278.000 TL - Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport, Otomatik 4.438.300 TL -

BMW iX1, X1 ailesinin tamamen elektrikli versiyonu olarak kompakt SUV formunda elektrikli sürüş sunuyor. Mayıs listesinde üç farklı tasarım paketiyle yer alan model, BMW’nin elektrikli ürün gamında daha erişilebilir seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

BMW iX1 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X2 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.499 cc, 156 + 20 bg M Sport, Otomatik 5.544.400 TL -

BMW X2, kompakt SUV gövde yapısını daha sportif bir tasarım çizgisiyle birleştiren model olarak öne çıkıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde mild hybrid benzinli motor, otomatik şanzıman ve M Sport paketiyle yer alan araç, dinamik görünüm arayan kullanıcılara sesleniyor.

BMW X2 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW iX2 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 150 kW / 204 bg M Sport, Otomatik 4.498.600 TL -

BMW iX2, X2 ailesinin elektrikli versiyonu olarak coupe SUV çizgisine yakın bir tasarımı elektrikli motorla birleştiriyor. M Sport paketiyle listelenen model, kompakt boyutlara sahip elektrikli SUV arayan kullanıcılar için BMW ürün gamındaki alternatiflerden biri.

BMW iX2 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Benzin, 1.597 cc, 190 + 11 bg X-Line, Otomatik 6.853.400 TL - Mild Hybrid - Benzin, 1.597 cc, 190 + 11 bg M Sport, Otomatik 7.316.600 TL -

BMW X3, markanın orta sınıf SUV ailesinde dengeli kullanım sunan modellerinden biri. Mayıs 2026 listesinde mild hybrid benzinli motor ve iki farklı tasarım paketiyle yer alan model, aile kullanımı, uzun yol ve günlük ihtiyaçları birlikte karşılamaya yönelik bir seçenek oluşturuyor.

BMW X3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni BMW iX3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 160 kW / 218 bg M Sport, Otomatik 6.469.800 TL -

Yeni BMW iX3, X3 ailesinin elektrikli versiyonu olarak Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. M Sport paketiyle sunulan model, SUV gövde yapısını elektrikli sürüşle birleştirirken, premium elektrikli SUV arayan kullanıcılar için markanın dikkat çeken seçeneklerinden biri oluyor.

Yeni BMW iX3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Dizel, 2.993 cc, 340 + 12 bg M Sport, Otomatik 17.751.100 TL -

BMW X5, markanın büyük SUV ailesinde konfor, geniş iç hacim ve güçlü motor karakterini bir arada sunan modellerden biri. Mayıs 2026 listesinde mild hybrid dizel motor ve M Sport paketiyle yer alan araç, üst segment SUV beklentilerine yanıt veriyor.

BMW X5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X6 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Dizel, 2.993 cc, 340 + 12 bg M Sport, Otomatik 17.790.400 TL -

BMW X6, coupe formlu SUV yapısıyla markanın daha sportif tasarım anlayışını temsil ediyor. Mayıs 2026 listesinde mild hybrid dizel motor ve M Sport paketiyle sunulan model, geniş gövde yapısını daha dinamik bir görünümle birleştirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

BMW X6 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW X7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Mild Hybrid - Dizel, 2.993 cc, 340 + 12 bg M Excellence, Otomatik 22.164.200 TL -

BMW X7, markanın en büyük SUV modellerinden biri olarak üst segment konfor ve geniş yaşam alanını ön plana çıkarıyor. Mayıs 2026 listesinde mild hybrid dizel motor ve M Excellence paketiyle yer alan model, lüks SUV arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

BMW X7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni BMW iX fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Elektrik, 400 kW / 544 bg M Sport, Otomatik 10.233.700 TL - Elektrik, 485 kW / 659 bg M, Otomatik 10.973.200 TL -

Yeni BMW iX, markanın tamamen elektrikli SUV ailesinde üst seviyede konumlanan modellerinden biri. Mayıs 2026 fiyat listesinde xDrive60 ve M70 xDrive seçenekleriyle yer alan model, yüksek güçlü elektrikli sürüş ve premium SUV karakterini aynı çatı altında sunuyor.

Yeni BMW iX opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW Z4 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 1.998 cc, 258 bg M Sport, Otomatik 8.384.800 TL -

BMW Z4, markanın roadster karakterli modeli olarak açık hava sürüşünü ve sportif tasarımı öne çıkarıyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli motor, otomatik şanzıman ve M Sport paketiyle yer alan otomobil, daha özel ve keyif odaklı kullanım beklentilerine sesleniyor.

BMW Z4 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

BMW M Modelleri fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı Kampanyalı Fiyat Benzin, 2.993 cc, 480 bg BMW M2, M, Otomatik 14.469.200 TL - Benzin, 2.993 cc, 530 bg BMW M3 Sedan Competition M xDrive, M, Otomatik 18.244.800 TL - Benzin, 2.993 cc, 530 bg BMW M3 Touring M xDrive, M, Otomatik 18.527.900 TL - Benzin, 2.993 cc, 530 bg BMW M4 Competition Coupé M xDrive, M, Otomatik 18.938.200 TL - Benzin, 2.993 cc, 530 bg BMW M4 Competition Cabrio M xDrive, M, Otomatik 19.311.200 TL - Plug-in Hybrid - Benzin, 4.395 cc, 585 + 197 bg BMW M5 Sedan, M, Otomatik 23.948.800 TL - Plug-in Hybrid - Benzin, 4.395 cc, 585 + 197 bg BMW M5 Touring, M, Otomatik 24.324.800 TL - Elektrik, 601 bg BMW i5 M60 xDrive, M, Otomatik 9.729.100 TL - Elektrik, 601 bg BMW i5 M60 xDrive Touring, M, Otomatik 9.821.800 TL - Mild Hybrid - Benzin, 4.395 cc, 625 + 12 bg BMW X5 M Competition, M, Otomatik 23.929.300 TL - Mild Hybrid - Benzin, 4.395 cc, 625 + 12 bg BMW X6 M Competition, M, Otomatik 24.283.500 TL - Elektrik, 659 bg BMW i7 M70, M, Otomatik 15.615.000 TL - Benzin, 1.998 cc, 300 bg BMW X1 M35i xDrive, M, Otomatik 8.217.300 TL - Benzin, 1.998 cc, 300 bg BMW X2 M35i xDrive, M, Otomatik 8.295.200 TL - Elektrik, 659 bg Yeni BMW iX M70 xDrive, M, Otomatik 10.973.200 TL -

BMW M modelleri, markanın performans odaklı ürün ailesini oluşturuyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli, plug-in hybrid, mild hybrid ve elektrikli seçenekler bir arada yer alıyor. En yüksek fiyatlı seçenekler arasında BMW M5 Touring ve BMW X6 M Competition dikkat çekiyor.

BMW M Modelleri opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model ailesi için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.