Dünyanın En Küçük Böcek Robotlarından Biri Üretildi

Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, daha önce Rolls-Royce'un jet motorlarının tamirinde kullanılması için ürettiği mikro robotu HAMR'ı daha da küçük hâle getirdi. Önceki modelin yarısı büyüklüğünde olan HAMR-JR, böceklerden ilham alınarak tasarlandı.

Lüks otomobillerin yanı sıra jet motorları üretmesiyle de bilinen Rolls-Royce, Harvard Üniversitesi’nde faaliyet gösteren bir grup araştırmacıyla iş birliği gerçekleştiriyor. Şirket, bu jet motorlarının tamirinde girilemeyecek kadar küçük yerlerin daha rahat tamir edilebilmesi için araştırmacıların geliştirdiği mikro robotlardan yararlanıyor.

Harvard Ambulatory Microrobot (HAMR) olarak adlandırılan bu robotlar, tırmanma yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Ayakları yapışkan olarak tasarlanan robotun ters gidebilme yeteneği de bulunuyor. Hâlihazırda oldukça küçük olan robot, bilim insanları tarafından daha da küçük hâle getirildi. Hamam böceğinden esinlenerek hayata geçirilen robot, en küçük ve en hızlı robotlardan biri olarak kabul ediliyor.

HAMR-JR, bir önceki model HAMR'ın yarısı büyüklüğünde:

HAMR'ın yarı büyüklüğünde tasarlanan yeni robot HAMR-JR, önceki modele göre yüzme ve suyun altında yürüme yetenekleriyle öne çıkıyor. Robot hakkında konuşan Kaushik Jayaram, "Bu çalışmanın harika kısmı, önceki tasarımda olan hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmamamız. Bu işleyişin basitçe çeşitli boyutlardaki cihazlara uygulanabileceğini kanıtladık" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, zaten oldukça küçük bir robotu daha da küçük hâle getirerek çalışma hızının ve diğer yeteneklerinin nasıl etkileneceğini görmek istediler. Bu bağlamda HAMR-JR'yi sadece 2,25 cm uzunluğunda, 0,3 gram ağırlığında tasarlayan bilim insanları; benzer ölçekli böceklerin yaşantısını taklit ederek dört ayaklı robotun hızlı yürüme, zıplama ve sıçrama gibi aktiviteleri gerçekleştirebilmesini sağladılar.

Jayaram, "Bu ölçekteki robotların çoğu oldukça basit ve sadece temel hareket özellikleri sergiliyor. Boyut için kontrolden ve beceriden ödün vermek zorunda olmadığımızı gösterdik" diyerek küçük ölçekte bu özelliklerin sürdürülebildiğini belirtti. Araştırmacılar, projeyi bu hafta gerçekleşen Uluslararası Robotik Otomasyon Konferansı'nda sundu.

HAMR-JR'nin oldukça etkileyici görüntüleri: