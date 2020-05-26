Güney Kore’deki Kafeler Robot Barista Çalıştırmaya Başladı

Samsung ve LG gibi teknoloji devlerinin ana vatanı olan Güney Kore, ilginç bir durumla gündemde. Sosyal mesafenin korunması için robot baristanın devreye sokulduğu ülkede atılan bu adımla ilgili detaylara gelin birlikte bakalım.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, dünyanın 'yeni' bir normal hayat tanımıyla karşılaşmasına sebep oldu. Yüksek bulaşma hızı ve ağır etkileriyle birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu virüsün uzun bir süre daha hayatımızda yer edeceği bir gerçek. Durum böyle olunca sosyal mesafenin ve hijyenin önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Bunu dikkate alarak eski günlerine dönmek isteyen işletmelerden biri de karşımıza hem normal insanlar gibi barista hizmeti sunan hem de bu salgın sürecinde virüsün yayılmasını önleyecek robot barista fikriyle çıktı.

11 bin insanın koronavirüsle enfekte olduğu ve 267 kişinin virüs sonucu hayatını kaybettiği Güney Kore’de hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Güney Kore yönetimi tarafından 'günlük hayatta mesafeyi korumanın' amaçlandığı bu yeni normal düzende ülkenin yıllardır üzerinde çalışmalar ve projeler gerçekleştirdiği ve birçok alanda destek aldığı robotlar bu sefer de kafelerde hizmet vermeye başladı.

Güney Kore'de robot baristalar kullanılacak:

Devlet destekli bir bilim enstitüsüyle beraber robot baristayı geliştiren Lee Dong-bae, robotların olacağı işletmede, masalar arası mesafeden sipariş ve teslim alma bölümlerine kadar her detayın robotların çalışma koşullarıyla uyumlu hâle getirildiğini ifade etti. Dong-bae, aynı zamanda bu robotların 60 farklı kahve hazırlayabildiklerini ve müşterilerin masalarına serviste bulunabildiğini de sözlerine ekledi.

6 farklı siparişi yalnızca 7 dakikada hazırlayabilen bu robotların ülke genelinde en az 30 kafede daha bulunması hedefleniyor. Robotların barista olmasını eğlenceli bulan gençlerse bir yandan ülkede öğrenciler için ek gelir kaynağı olan yarı zamanlı işlerin önünün kapanmasından endişeleniyor.

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