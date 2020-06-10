Havadaki Nemden Şarj Olabilecek Piller İçin Yeni Keşif

İsrail’den bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma, havada bulunan su buharının yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışma, yakın ya da uzak gelecekte havadaki nemden şarj olabilecek piller geliştirilmesini sağlayabilir.

Tel Aviv Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmada bilim insanları, havadaki su buharının gelecekte kullanılabilecek bir yenilenebilir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koydu. Profesör Hadas Saaroni, Profesör Colin Price ve doktora öğrencisi Judi Lax’ın gerçekleştirdiği çalışma, su molekülleri ve metal yüzeyler arasındaki etkileşime dayanıyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Profesör Colin Price, “Doğal olarak meydana gelen bir fenomen olan 'sudan gelen elektrik' enerjisinden faydalanmaya çalıştık. Fırtınalarda elektrik, suyun farklı hallerinde (su buharı, buz ve su damlacıkları) su tarafından üretilir. Yirmi dakikalık bulut gelişiminde, su damlacıklarından yıldırım gibi büyük elektrik deşarjları oluşabildiği sonucuna ulaştık “ dedi.

Daha önce gerçekleştirilen çalışmalar, su moleküllerinin elektrik ürettiğini gösteriyordu

Suyun elektrik ürettiği aslında yeni keşfedilmiyor. 19. yüzyılda İngiliz fizikçi Michael Faraday, iki su damlasının arasındaki sürtünmenin metal yüzeyleri şarj edebileceğini keşfetmişti. Yakın tarihli bir başka çalışma da bazı metallerin neme maruz kaldığında kendiliğinden bir elektrik yükü oluşturduğunu gösteriyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nden bilim insanları da geçmişteki bu çalışmalardan yola çıkarak yüksek bağıl neme maruz kalan iki farklı metal arasındaki voltajı belirlemek için bir deney gerçekleştirdiler. Profesör Price, havanın kuru olduğu durumda iki metal arasında voltaj olmadığını, ancak bağıl nem yüzde 60 seviyelerine çıktığında izole edilmiş iki metal yüzey arasında voltaj oluşmaya başladığını söyledi. Nem seviyesinin yüzde 60’ın altına indiği durumlarda voltajın kaybolduğunu söyleyen Price, laboratuvar dışında yaptıkları deneylerde de aynı sonuçları elde ettiklerini açıkladı.

Özel bir molekül olan suyun moleküler çarpışmalar sırasında bir molekülden diğerine elektrik yükü aktarabildiğini söyleyen Price, suyun sürtünme yoluyla bir tür statik elektrik oluşturabildiğini belirtti. Prof. Price, “Laboratuvarda elektrik üretmeye çalıştık ve farklı izole metal yüzeylerin atmosferdeki su buharından farklı miktarlarda yük oluşturacağını, ancak bu olayın sadece bağıl nemin yüzde 60’ın üzerinde olduğunda gerçekleştiğini bulduk” dedi.

Profesör Price, nemli havanın yüzeyleri yaklaşık bir voltluk voltajlara yükseltebileceğini, bu nedenle gelecekte havadaki su buharından şarj olabilecek 1.5V’luk kalem pillerin geliştirilebileceğini sözlerine ekledi. Price, şarj edilebilir kalem pilin dışında bağıl nem seviyelerinin yüzde 60’ın üzerinde olduğu ülkelerde havadaki nemin yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak da kullanılabileceğini ifade etti.