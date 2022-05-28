Bilim insanları, havadan tatlı çekebilen 'süper emici jel' geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamalarda 1 kilogramlık jelin %15 bağıl nemde 6 litre su üretebileceği aktarıldı.

Hepimizin bildiği üzere gezegenimiz, gün geçtikçe daha sıcak hâle geliyor. Tarımsal talepler, iklim değişiklikleri, yüksek karbon emisyonları ve kirlilik gibi nedenler hem Dünya’nın hem de canlıların geleceğini ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Ayrıca bu faktörlerin gelecekte daha da kötüleşebileceği ve su kıtlığı gibi korkunç sonuçlara yol açabileceği aktarılıyor.

Bilim insanları da bu dehşet verici ihtimallere karşı gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yakın zamanda yayımlanan bir araştırma da su kıtlığına karşı yeni ve ilginç bir yöntemin kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Havadan tatlı suyu çekebilen ‘süper emici jel’ üretildi

Uzmanlar, düşük nemli havalardaki nemi emebilen ‘süper emici jel’ geliştirdi. Uygun fiyatlı malzemelerden üretildiği aktarılan bu jelin, ısıtıldığında nemi tatlı su olarak serbest bırakabildiği ifade edildi. Ayrıca teorik olarak bir kilogramlık jelin %15 bağıl nemde yaklaşık 6 litre, %30 nemde ise 13 litreden fazla su üretebildiği belirtildi.

Araştırmacılardan Guihua Yu da yaptığı basın açıklamasında, “Yeni çalışma; insanların en sıcak, en kuru yerlerde su elde etmek için kullanabileceği pratik yöntemleri ele alıyor. Ayrıca bu, içme suyuna sürekli erişimi olmayan milyonlarca insanın evde kolaylıkla kullanabilecekleri basitçe su üreten cihazlara sahip olmasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Düşük masraflı olması nedeniyle herkes tarafından kullanılabilecek

Açıklamalara göre bilim insanları jeli, bitkilerde bulunan selülozun bir türevinden, yenilebilir bir bitki olan konjaktan elde edilen bir liften ve lityum klorür tuzu ile oluşturdu. Sıvı malzemelerin karıştırılarak bir kaba döküldüğü, iki dakika beklemeye bırakıldığı ve ardından ince bir tabaka hâlinde dondurularak kurtulduğu ifade edildi. Çalışmada, 1 kilogramlık jeli yapmak için gereken malzemelerin oldukça düşük bir maliyete sahip olmasına da dikkat çekildi.

Kimya mühendisi Youhong Guo da bununla ilgili açıklamalarında “Bu jelin sentezi çok basit” ifadelerini kullanarak ürünün herkes tarafından kullanılabileceğini vurguladı. Jel tabakalarının kurutulduktan yaklaşık 20 dakika sonra neme doyduğunu belirten araştırmacılar, içilebilir sıvı elde etmek için jelin ısıtıldığını sözlerine ekledi.

Son olarak jelin, diğer emici malzemelere göre oldukça verimli bir şekilde suyu emdiği, suya zararlı kimyasallar eklemediği ve tekrarlanan kullanımlarla bozulmadığı belirtildi. Ancak, testlerin miligramlık jeller ile yürütüldüğü; sonuçların kilogram olarak tahmin edildiğini belirtmekte fayda var. Uzmanlar da konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu, su kıtlığı konusunda önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bahsi geçen araştırma, geçtiğimiz günlerde Nature Communications isimli akademik dergide yayımlandı.