Uçan arabaların ne zaman gerçek olacağını merak ediyor musunuz? Ya da evcil hayvanınızın yüzünü tanıyıp içeri alacak bir aygıt? İşte yakın bir gelecekte hayatımızın içinde olacak teknolojiler.

Filmlerde izlediğiniz ve gelmesini beklediğiniz icatlar, son teknoloji ürünler hala hayatınıza girmedi mi? Biraz daha dişinizi sıkın çünkü yakın bir gelecekte filmlerde gördüğünüz icatlar, hayatınızın bir parçası olacak. İşte yakın gelecekte hayatımıza girmesi muhtemel olan 10 teknoloji.

1. Uçan otomobiller

Japon mühendisler 2020'de Tokyo'da uçan otomobilleri hayata geçirmeyi planlıyor. Trafiği rahatlatacak ve yeni bir düzen oluşturacak uçan arabalar, filmlerden çıkıp artık gerçek olabilecek!

2. Her hava koşuluna uyan kıyafetler

Her mevsim için kıyafet almak zorunda olmak oldukça masraflı ve kalabalık hissettirebilir. Bir grup bilim insanı bu soruna dur diyecek bir çözümle karşımızdalar. Hem sıcak hem de soğuk havada giyilebilecek kıyafetler, hava sıcaklığını algılayıp ona uygun hale geliyor. Üstelik sizin hiçbir efor harcamanız gerekmiyor.

3. Küçük ebatlar, büyük alanlar

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ve Southampton Üniversitesi'nden bilim insanları ufacık cam bir diske 360 terabayt veri yüklemeyi başardı. İlerleyen zamanda küçük ebatlarda büyük veriler taşıyacağız.

4. Manken Drone'lar

Manken olarak drone kullanmayı ilk akıl eden Dolce & Gabbana olsa da gelecekte moda sektöründe drone'ları daha çok göreceğiz.

5. 3D Yemekler

3D yazıcıların yapamadığı bir şey var mı? Pizza, çikolata, kek ve daha birçok yiyecek, 3D yazıcıyla hazırlanabiliyor. İlerde bütün yemek pişirme yöntemlerini 3D yazıcı ile geride bırakabiliriz.

6. Havalimanlarında PlayStation locaları

Teksas Havalimanı'nda açılan bu oyun salonu, uçuş bekleyen yolcuların sıkılmasına izin vermiyor. Yakın bir gelecekte kesinlikle tüm havalimanlarında bu salonları görebileceğiz.

7. Görmeyi sağlayan eldivenler

Bu yıl görme engelliler için tasarlanan bu eldivenler ile dokunarak görmek mümkün olacak.

8. Eforla üretim

Her yere kurulabilecek bu küçük platform, yeni bir akımın başlangıcı olabilir. Özellikle bekleme alanlarına yerleştirilen bu mini egzersiz salonu ile ücretsiz atkı üretebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken biraz pedal çevirmek!

9. Kedileri içeri alacak buluş

Hollandalı bir mühendis, kedinizin yüzünü algılayıp ona kapıyı açacak bir aygıt geliştirdi. Yüz tanıma sistemi ile kedinizi tanımlayan aygıt, kapıyı açıp kedinizin istediğinde girip çıkmasına izin verecek.

10. Kişiye özel reklamlar

Şu an internet dünyasındaki reklamların işleyiş sistemi dışarıdaki hayatınıza da geliyor. Billboard veya duvarlarda ilginizi çekmeyen reklamlarla mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Yakın bir gelecekte ilgi ve isteklerinize göre hatta cinsiyetlere göre işinize yarayacak reklamlarla karşılaşacaksınız.