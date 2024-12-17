Yıllarca, sağlığımızla ilgili en önemli etkenlerin sadece genetik ve çevresel faktörler olduğunu düşündük. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, başka bir etkenin de bu denkleme dahil olduğunu gösteriyor: Mikrobiyomumuz.

İnsan vücudunda, özellikle bağırsaklarda yaşayan milyarlarca bakteri, mantar ve virüs, sağlığımızı doğrudan etkiliyor.

Özellikle beraber yaşadığımız insanlarla aynı mikropları paylaşıyoruz, bağırsaklarımızda bile!

Yale Üniversitesinden bir ekip, Amerika’nın izole köylerinde yaşayan 1.787 yetişkinin bağırsak mikrobiyomlarını kişilerin sosyal ağlarıyla karşılaştırarak derinlemesine inceledi.

Araştırma, yüz yüze sosyal etkileşimlerin, insanların bağırsaklarındaki mikropların çeşitliliğini ve yapısını şekillendirdiğini gösteriyor. Bu bulgular, sosyal bağların sadece psikolojik değil; biyolojik düzeyde de vücudumuz üzerinde kalıcı etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Dışkıları toplanan katılımcıların toplanan verileri, toplulukların coğrafi ve sosyal olarak birbirinden ne kadar izole olduğu, dolayısıyla insan mikrobiyomlarının toplumsal yapıdan nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal etkileşimler, insanların bağırsaklarında aynı mikropların var olabildiğini nasıl gösteriyor?

Çalışmada sosyal açıdan daha merkezi bir konumda olan bireylerin bağırsak floralarının, çevrelerinden daha fazla etkileşimde bulunan diğer insanlarla daha benzer olduğu gözlemlendi. Yani, bir kişi ne kadar fazla sosyal bağlantıya sahipse, onun bağırsak mikrobiyomu da o kadar farklı ve zengin bir durumda.

Araştırmaya katılan 301 kişi üzerinde yapılan bir takip çalışmasında, iki yıl sonra daha fazla yüz yüze etkileşimde bulunan kişilerin mikrobiyomlarının daha benzer hâle geldiği ve bu durumun sosyal bağlar yoluyla arttığı görüldü. Yani çevremizle kurduğumuz bağlar, sadece ruh halimizi değil; biyolojik yapımızı da etkiliyor.

Ancak bu durum da çeşitli faktörlere göre değişebilir.

Bağırsak mikroplarımızın tüm sebebi elbette çevremizle olan etkileşimimiz değil. Ancak sosyal bağlarımız, sağlıklı bir mikrobiyomun yeniden yapılandırılmasında önemli bir role sahip. Ne kadar izole olursak, o kadar bağırsaklarımızı mikroplardan korumuş oluyoruz.

Tabii bu duruma kullandığımız ilaçlar, yakalandığımız hastalıklar dahil değil. Unutmayın, yalnızca doğru beslenmek değil; sağlıklı bir sosyal çevre de bir o kadar önemli!

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