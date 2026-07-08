Geçtiğimiz Ay Birçok Yeni Oyuna Daha DLSS Desteği Geldi: İşte Tam Liste!

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Haziran ayında DLSS desteği kazanan yeni oyunlar, performans güncellemeleri ve dahası GeForce RTX kullanıcılarını bekliyor.

Haziran ayı, DLSS destekli oyunlar açısından oldukça hareketli geçti.

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Yeni oyunlar, önemli güncellemeler, yaklaşan lansmanlar ve oynanabilir demolar GeForce RTX oyuncularına birçok yenilik sundu. Geçtiğimiz hafta sona eren Steam Next Fest kapsamında ise GeForce RTX kullanıcıları, çıkışı yaklaşan oyunların DLSS destekli demolarını deneyimleme fırsatı buldu.

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Haziran ayında hangi oyunlar DLSS aldı?

Haziran ayında öne çıkan oyunlar ve güncellemelerden bazıları şöyle: