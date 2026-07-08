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Geçtiğimiz Ay Birçok Yeni Oyuna Daha DLSS Desteği Geldi: İşte Tam Liste!

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Haziran ayında DLSS desteği kazanan yeni oyunlar, performans güncellemeleri ve dahası GeForce RTX kullanıcılarını bekliyor.

Geçtiğimiz Ay Birçok Yeni Oyuna Daha DLSS Desteği Geldi: İşte Tam Liste!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Haziran ayı, DLSS destekli oyunlar açısından oldukça hareketli geçti.

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Yeni oyunlar, önemli güncellemeler, yaklaşan lansmanlar ve oynanabilir demolar GeForce RTX oyuncularına birçok yenilik sundu. Geçtiğimiz hafta sona eren Steam Next Fest kapsamında ise GeForce RTX kullanıcıları, çıkışı yaklaşan oyunların DLSS destekli demolarını deneyimleme fırsatı buldu.

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Geçtiğimiz Ay Birçok Yeni Oyuna Daha DLSS Desteği Geldi: İşte Tam Liste!
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Haziran ayında hangi oyunlar DLSS aldı?

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Haziran ayında öne çıkan oyunlar ve güncellemelerden bazıları şöyle:

  • EMPULSE, DLSS Dynamic Multi Frame Generation ve Super Resolution desteğiyle geliyor.
  • Subnautica 2, en güncel DLSS Super Resolution modeline yükseltildi.
  • Squad, DLSS Dynamic Multi Frame Generation ve Super Resolution desteği kazandı.
  • Zenless Zone Zero Version 3.0, DLSS Frame Generation, Super Resolution ve Ray Tracing desteği sunuyor.
  • Deep Rock Galactic: Rogue Core, DLSS Multi Frame Generation ve Super Resolution özelliklerini destekliyor.
  • Gothic 1 Remake, DLSS Dynamic Multi Frame Generation ve Super Resolution ile geliyor.
  • NBA: THE RUN, en güncel DLSS Super Resolution modelini destekliyor.
  • GOALS, DLSS Multi Frame Generation ve Super Resolution desteği sunuyor.
  • Fatekeeper, DLSS Frame Generation ve Super Resolution desteğiyle oyuncularla buluşuyor.
  • Marathon Season 2, DLSS Frame Generation desteğiyle yayınlandı.
  • Tides of Tomorrow, DLSS Super Resolution desteği sunuyor.
  • Reaper Actual, DLSS Multi Frame Generation ve Super Resolution desteğiyle geliyor.
  • Mortal Shell II Open Beta, DLSS Multi Frame Generation, Super Resolution ve Ray Tracing desteğini içeriyor.
  • Yakında çıkacak Dune: Awakening, 22 Eylül'de tek oyunculu modunu ve Book One hikâyesinin final bölümünü yayınlayacak. Oyun aynı zamanda DLSS Dynamic Multi Frame Generation ve Super Resolution desteğine kavuşacak.
  • CONTROL Resonant ise 24 Eylül'de Path Tracing ve DLSS desteğiyle oyuncularla buluşacak.
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