Ülkemizde bulunmayan HBO Max, Amazon'un üçüncü taraf platform abonelikleri sattığı Prime Video Channels'a geri döndü. Popüler sinema ve dizi platformu, 2021 yılının eylül ayında buradan ayrılmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, Prime Video hizmetiyle sinema ve dizi platformları konusunda da öne çıkıyor. Şirket, bunun dışında Prime Video Channels isimli bir özelliğe de sahip. Bu, Amazon Prime aracılığıyla müşterilere üçüncü parti dijital platformların üyeliğinin satılmasını sağlıyor. Yani Paramount+, AMC+ vb. diğer sinema ve dizi platformları ek ücretler karşılığında satın alınabiliyor ve kullanıcılar sürekli uygulama değiştirmek zorunda kalmıyor.

Dünya çapında öne çıkan platformlardan biri olan HBO Max da bir süre öncesine kadar Amazon Prime Video Channels’ta bulunuyordu. Platform, 2021 yılının eylül ayında ise buradan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler, HBO’nun Amazon’a geri döndüğünü ortaya koydu.

HBO içerikleri, 15 dolarlık ücret karşılığında Amazon’dan satın alınabilecek

Warner Bros. bünyesinde faaliyet gösteren HBO’nun ayrılma nedeni, 2020’de başlayan HBO Max uygulamasına odaklanmaktı. Ancak bu karar, platform için pek de iyi sonuçlanmadı. Gelen veriler, HBO’nun Amazon’dan çıkışı nedeniyle milyonlarca abone kaybettiğini ortaya koydu. Tabii bu durum da platformun geri dönebileceği söylentilerini çıkardı.

Bugün ise dev platform resmen Amazon’a döndü. Gelen bilgilere göre kullanıcılar artık HBO içeriklerine ulaşabilecek ve Prime Video Channells üzerinden 15 dolarlık bir ücret karşılığında HBO Max’e abone olabilecek. HBO Max’in ülkemizde bulunmadığını da eklememiz gerek.

Warner Bros. Discovery, geçtiğimiz aylarda HBO Max ve Discovery’nin tek bir uygulamada birleşeceğini açıklamıştı. Dün çıkan bilgiler ise bu uygulamanın isminin yalnızca ‘Max’ olabileceğini ortaya koydu. Medya devi, bu hamlesiyle abonelikleri ve reklam gelirlerini artırarak yüksek kârlar elde etmeyi planlıyor.