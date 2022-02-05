Popüler sinema ve dizi platformu HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Euphoria'dan hayranları sevindirecek bir haber geldi. Açıklamalara göre Emmy ödüllü dizi, üçüncü sezon onayı aldı.

HBO'nun; ‘The Sopranos’, ‘Game of Thrones’, ‘The Wire’, ‘Succession’ ve daha birçok bol ödüllü ve ‘efsane’ olarak nitelendirilebilecek yapımda imzası bulunan oldukça başarılı bir mecra olduğunu söylemek yanlış olmaz. ABD merkezli platform, her sene yeni diziler ve sezonlarla da takipçilerine kaliteli içerikler sunmaya devam ediyor.

Şüphesiz ki HBO'nun en popüler yapımlarından birisi ilk sezonu 2019’da yayımlanan gençlik ve drama dizisi Euphoria. Birçok ödüle layık görülen ve sevilerek takip edilen bu dizi, geçtiğimiz ay yeni sezonunun yayımlanması ile iki yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi de dizinin geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Üçüncü sezon onayı aldı

Spider-Man serisi, Dune ve The Greatest Showman gibi yapımlardan tanıdığımız Zendaya’nın başrolünde yer aldığı Euphoria, gelen haberlere göre üçüncü sezon onayı aldı. HBO ve HBO Max’ta yayımlanmaya devam eden ve dünya çapında oldukça popüler olan bu diziden gelen haber birçok hayranını sevindirdi. HBO yöneticisi Francesca Orsi tarafından yapılan açıklamalarda da, “Euphoria, tüm oyuncu kadrosu ile ikinci sezonda seviyesini zirveye taşıdı. Bu yetenekli ekiple çalıştığımız ve üçüncü sezonda da onlarla çalışmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Zendaya’ya Emmy ödülü de kazandıran Euphoria’nın yaratıcılığını; ABD’li aktör, yazar ve yönetmen Sam Levinson üstleniyor. Oldukça farklı çekim teknikleri, kullanılan kıyafetler, renkler ve müzikleri ile dikkat çeken yapım; bir lisede bulunan genç karakterlerin hayatında yaşanan olayları anlatıyor ve uyuşturucu bağımlılığı, seks ve şiddet gibi hassas konulara değiniyor. Buna ek olarak dizinin, aynı ismi taşıyan İsrail yapımı bir mini diziden esinlendiğini de belirtelim.

Kadrosunda Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer aldığı yapımın şu an devam eden ikinci sezonu geride bıraktığımız ocak ayında yayımlanmıştı. Yeni sezonun ilk bölümü yayımlandığı gün 2.4 milyon izleyiciye, daha sonra ise 14.9 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırmış ve HBO’nun en çok izlenen bölümü olmuştu.