Önümüzdeki CES fuarında tanıtılacağı iddia edilen yeni HDMI spesifikasyonu aynı zamanda yeni kablo gereksinimine sahip olacak.

Yaklaşmakta olan CES 2025 fuarında HDMI Forum’un açıklamalarına göre yeni bir HDMI spesifikasyonu tanıtılacak ve bu, daha yüksek bant genişliği ve çözünürlükler sunarken aynı zamanda yeni bir HDMI kablosu gerektirecek. Yine de paniğe kapılmaya gerek yok çünkü bu değişikliklerin mevcut donanımlarınız üzerinde büyük bir etkisi olmayacağı ifade ediliyor.

HDMI Forum ve HDMI Lisans Yöneticisi tarafından gazetecilere gönderilen bilgilere göre 6 Ocak'ta duyurulacak olan yeni spesifikasyon, TV, film ve oyun stüdyoları gibi içerik üreticilerine yönelik kalite standartlarını artırmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalar, yeni teknolojinin yalnızca içerik üreticiler için değil, aynı zamanda gelecekteki donanım ve yazılım geliştirmeleri için de önemli bir adım olduğu yönünde.

HDMI 2.2 için yeni kablo gerekecek ama...

Duyuruda HDMI 2.2’nin adı geçmese de yapılan açıklamalarda bu yeni spesifikasyonun 2.2 olarak adlandırılacağına dair güçlü ipuçları bulunuyor. Tabii yeni bir HDMI spesifikasyonu ile birlikte yeni kablolara ihtiyaç duyulup duyulmayacağı en merak edilen konu olsa da normal şartlarda yeni bir HDMI kablosunun gerekeceği belirtilmesine rağmen mevcut HDMI 2.1 kablolarının da kullanılmaya devam edilebileceği söyleniyor.

Mevcut HDMI 2.1 spesifikasyonu, 4K TV’ler için gerekli olan tüm özellikleri fazlasıyla karşılıyor. Dinamik HDR, Dolby Atmos gibi kayıpsız surround ses formatları ve 48 Gb/sn bant genişliği ile HDMI 2.1 hâlen daha yeterli. Hatta 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızları ve kaynak tabanlı ton eşleme gibi ileri teknoloji özellikler de bu spesifikasyona dâhil.

HDMI 2.1 kabloları bir süre daha yeterli olacak

8K TV sahipleri için durum biraz daha farklı ancak şu an piyasada 8K içerik neredeyse yok denecek kadar az. Mevcut 8K içerikler ise 60 Hz yenileme hızını aşmıyor ve bu da HDMI 2.1 tarafından rahatlıkla destekleniyor. Bu nedenle yakın gelecekte HDMI 2.2’nin 8K TV sahipleri için vazgeçilmez bir gereklilik hâline gelmesi beklenmiyor.

Peki HDMI 2.2 kimlere hitap ediyor? Şu an için en büyük avantaj, geliştiriciler ve içerik üreticileri için görünüyor. Yeni çözünürlük ve yenileme hızı standartları, henüz kaynak donanımlar veya tüketici cihazları tarafından desteklenmiyor ancak ilerleyen yıllarda bu yeni özelliklerin içerik ve cihaz ekosistemine entegre edilmesiyle, daha kapsamlı bir deneyim elde edilebilir ve HDMI 2.2 kabloları yaygınlaşabilir.