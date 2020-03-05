Dünyanın En Pahalı 10 Askeri Helikopter Modeli

Askeri helikopter denince akla ilk olarak Türk pilotunun takla attırdığı Sikorsky geliyor. Pilotlarımızın yüksek manevra becerilerini bırakıp askeri helikopterlerin fiyatlarına bakacak olursak bizi sıfırların bol olduğu bir liste karşılıyor.

İnsansız hava araçlarının önemi giderek artıyor, uçakların askeri operasyonlardaki etkisi azalıyor. Ancak bu durum yük ve insan taşınmasını gerektiren bazı araçlar için geçerli değil. Helikopter ise bu araçlardan birisi olarak göze çarpıyor. Dünya çapında pek çok amaca uygun özelleştirilebilen dev pervaneli hava araçları, iş askeri teknolojilere geldiğinde pek de alternatif bırakmıyor.

Elbette sivil helikoptere sahip olmak da ekonomik açıdan zor, ancak bedeli neyse verip satın alamayacağınız çok sayıda helikopter de var. Bunlar için askeri alanda kullanılan helikopter modellerine de yakından bakmamız gerekiyor. Özel olarak tasarlanan fiziksel yapıları, uçuş ve manevra yetenekleriyle dikkatleri çeken dünyanın en pahalı helikoperlerini derledik.

Dünyanın en pahalı askeri helikopter modelleri

Sikorsky CH-53K King Stallion (95.000.000 dolar)

Boeing V22 Osprey (72.000.000 dolar)

NH-90 (50.000.000 dolar)

Sikorsky Sea Hawk (43.000.000 dolar)

Eurocopter Tiger (41.000.000 dolar)

Denel Rooivalk (40.000.000 dolar)

Kazam Mi-35 (36.000.000 dolar)

Bell AH-1Z Viper (31.000.000 dolar)

Boeing AH-64 Apache (31.000.000 dolar)

Sikorsky UH-60 Black Hawk (21.000.000 dolar)

Sikorsky UH-60 Black Hawk:

Sikorsky denince aklımıza hemen Türk pilotların takla attırdığı Sikorsky S-70 geliyor. Helikopterin üretildiği ABD'de yetişen pilotlar bile "Black Hawk" adıyla bildikleri bu makinelere takla attıramıyorlar. Pilotlarımızın yüksek becerilerini bir kenarı bırakıp S-70'e geri dönelim.

Aviation tarafından 1979 yılında üretilen ve Bell Iroquois modelinin yerine geçen helikopter, asker taşıma görevlerinden sorumlu bir model. 1980’lerin başında görevlerine başlayan UH-60 Black Hawk, elektronik savaş donanımlarıyla donatıldığında ölümcül bir hava taşıtına dönüşebiliyor.

Helikopterin son versiyonları, iki adet General Electric 701D turboşaft motora sahip ve bu motor helikoptere muazzam bir hız ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Ağır silahlarla donatılabilen UH-60 Black Hawk, AGM-114 Hellfire roketleri ve AIM-92 Stinger güdümlü füzesiyle de donatılabiliyor. Helikopterin fiyatı 21 milyon dolar (130.302.900 TL)

Boeing AH-64 Apache:

Klasik bir Amerikan atak helikopteri olan AH-64 Apache modelini özellikle Battlefield 3 ve 4 oynayan okurlarımız kolayca hatırlayacaktır. 1981 yılında üretilen AH-64 Apache, iniş takımlarının arasında 30 mm M230 chain gun ile donatılmış olan devasa bir savaş makinesi.

Düşmanlara korku salan görüntüsünün yanı sıra helikopterin yanında havadan havaya ya da yerden havaya kullanılan AGM-114 Hellfire ve Hydra 70 roket bölmelerine sahip. Helikopterin fiyatı 31 milyon dolar (191.899.300 TL).

Bell AH-1Z Viper:

Battlefield oyuncularının yakından tanıyacağı bir başka model olan Bell AH-1Z Viper, ABD Hava Kuvvetleri'ndeki görevine 2000 yılında başladı. Seri atak platformu olarak üretilen Viper, benzer helikopterlere oranla daha uzun mesafelerde göreve gönderiliyor ve hedefleri çok daha uzak mesafelerden tanımlayabiliyor.

AIM-9 Sidewinder ve AGM-114 Hellfire roketleri ile donatılan Bell AH-1Z Viper, benzer dört kanatlı savaş makinelerine göre yüzde 75 oranında daha az hareket eden parçaya sahip. Bu da bu helikopterin dayanıklılığını diğerlerine oranla yüksek oranda artırıyor. Helikopterin fiyatı 31 milyon dolar (191.759.800 TL).

Kazam Mi-35:

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin birincil kara destek helikopteri olan Mi-35’in asıl kullanım amacı karada görev alan askerleri korumak olsa da helikopter, bazı zamanlarda tıbbi yardım bazı zamanlarda ise düşmanı yukarıdan alt etme amacıyla kullanılıyor.

Kazam Mi-35’in tasarımı, kara birliklerine asker götürmek veya birlikleri almak için özel olarak üretildiği söyleniyor. Helikopterin geri çekilemeyen iniş takımları en zorlu arazilere bile iniş yapabilmesini sağlıyor. Fiyatı 36 milyon dolar (222.688.800 TL).

Denel Rooivalk:

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri’nin en gelişmiş atak helikopteri olması amacıyla üretilen Denel Rooivalk, birçok savaş uzmanı tarafından fazlasıyla çevik bir savaş helikopteri olarak tanımlanıyor.

Yanındaki ağır ve güçlü silahlara rağmen olağanüstü bir hıza ve manevra kabiliyetine sahip olan Denel Rooivalk, çift turboşaft motora sahip ve bu konuda birçok rakibine fark atıyor. Helikopterin fiyatı 41 milyon dolar (254.031.900 TL).

Eurocopter Tiger:

Fransız havacılık şirketi Aérospatiale ve Batı Almanya kökenli MBB iş birliği ile üretilen Eurocopter, Avrupa’nın Sovyet askeri helikopterlerine cevap verme isteği doğrultusunda ortaya çıkmıştı. 1980’lerin sonlarına doğru üretilen çok amaçlı hava aracı zırhlı keşif, anti-tank operasyonları ve yakın hava desteği gibi birçok görev alıyordu.

Eurocopter’in çok yönlü yapısı, helikopterin üst düzey uçuş performansı ve atış gücünü kombinlemişti ve ortaya tam anlamıyla bir savaş makinesi çıkmıştı. Eurocopter, yüksek performanslı ateş gücünün yanı sıra oldukça çevikti. Helikopterin fiyatı 43 milyon dolar (266.423.700 TL).

Sikorsky Sea Hawk:

Sea Hawk, ABD Donanması’nın büyük bir deniz savaşında kullanılabilecek bir helikoptere ihtiyaç duyması sebebiyle üretildi. Arama kurtarma kapasitesi yüksek olan ve içerisinde birçok ekipman bulundurabilen Sea Hawk, savaş gemilerine karşı durabilecek silahlarla da donatılabiliyordu. Boyutu ve gelişmiş yetenekleriyle Sea Hawk, dünyanın en pahalı askeri helikopterleri arasındaki yerini aldı. Helikopterin fiyatı 50 milyon dolar (309.987.000 TL).

NH-90:

Birkaç Avrupalı havacılık şirketinin birleşmesiyle üretilen NH-90, hem kara harekatı hem de deniz harekatlarında NATO ülkelerine yardımcı olması amacıyla 2007 yılında üretildi. Fly by Wire sistemine sahip olan ilk helikopter olan NH-90, geleneksel manuel kontrollerin yanı sıra tamamen elektronik bir arayüze sahipti. 13 ayrı ülkede 2 ana varyasyonu olan NH-90, Taktiksel Ulaşım Helikopteri ve NATO Frigate Helicopter olarak kullanılıyor.

Boeing V22 Osprey:

V-22 Osprey, 2007 yılından beri ABD Silahlı Kuvvetlerinde görev alıyor ve özellikle Deniz Piyade Kolordusu'na yardımcı oluyor. Helikopteri diğer helikopter modellerinden fazlasıyla ayıran tasarımı, ona bir uçağın hızını ve çabukluğunu veriyor. Üstündeki pervaneler ise helikopterin dik iniş ve kalkış yapabilmesini sağlıyor.

Osprey, 1980’lerin sonlarına doğru kontrolden çıkan geliştirme maliyeti nedeniyle kötü şekilde ünlendi. 1986’da 2,5 milyar dolar olarak belirtilen geliştirme bütçesi, 1988’de 30 milyar dolara kadar uçtu. Helikopterin uçak gemilerine sığması için kanatlarının katlanabilmesi gibi özellikler bu maliyete en çok sebep olan durum oldu. Uçağın satış fiyatı ise 72 milyon dolar (446.371.200 TL) olarak belirlendi.

Sikorsky CH-53K King Stallion:

Sikosrky / Lockheed King Stallion, ABD Deniz Piyade Kolordusu’nun en yeni ağır görev helikopteri olmasının yanı sıra bu zamana kadar üretilen en pahalı askeri helikopter. Eski Super Stallion modellerinin yerine geçmesi için henüz geliştirilme aşamasında olan CH-53K King Stallion, daha büyük miktarlarda savaş materyalini daha verimli şekilde taşıyacak.

30 metrelik genişliği ve 8 metrelik uzunluğunun getirdiği devasa kargo bölümü, King Stallion’ın iki adet tamamen yüklenmiş palet veya tamamen zırhlı bir Humvee’yi içerisinde taşıyabiliyor. Her biri 7.500 beygir güç üreten iki adet General Electric T408 motoru, bu canavarı 170 knot hıza çıkarabiliyor. Helikopterin prototipleri 2014’ten beri üretilerek uçuş testlerine çıkarılıyor. Devasa ve pahalı helikopterin fiyatı ise 95 milyon dolar (588.983.850 TL).