Hem İki Hem Dört Ayaklı Transformers Benzeri Yeni Robot "GD01" Tanıtıldı (Gaming Koltuğu Bile Var)

Unitree Robotics'in yeni ve ilginç robotu "GD01", şirketin kurucusu Wang Xingxing tarafından tanıtıldı.

Unitree Robotics'in kurucusu Wang Xingxing, yaklaşık 3 metre boyundaki metal bir robotun göğüs kafesine girerek robotu bizzat kontrol etti.

Gösteri sırasında robotun tek bir yumrukla beton bir duvarı yerle bir etmesi, Çin medyasında "Unitree gerçekten bir Transformers inşa etti" yorumlarına neden oldu. GD01 olarak adlandırılan bu model, sadece bir gösteri aracı değil; titanyum alaşımı, havacılık sınıfı alüminyum ve karbon fiber kabuktan oluşan gelişmiş bir mühendislik ürünü.

Transformable yapıya sahip

GD01'i diğer robotlardan ayıran en temel özellik, hareket modları arasındaki geçiş yeteneği. Robot, iki ayak üzerinde standart bir insansı robot gibi yürüyebildiği gibi, merkezini yere yaklaştırarak dört ayaklı moda da geçebiliyor.

Dört ayaklı modda robot, iki ayaklı sistemlerin devrilebileceği engebeli arazilerde yüksek stabilite ile ilerleyebiliyor. Üstelik bu karmaşık hareket koordinasyonu, entegre bir yapay zekâ sistemi tarafından otomatik olarak yönetiliyor, yani pilotun her bir uzvu manuel olarak kumanda etmesine gerek kalmıyor. Yaklaşık 500 kg ağırlığındaki bu dev mecha, 574 bin dolarlık fiyat etiketiyle "dünyanın ilk seri üretim transformable mecha'sı" unvanını taşıyor.

Peki nerelerde kullanılacak?

Unitree, GD01 modelini başlangıçta kültürel turizm, özel kullanım, acil kurtarma ve endüstriyel özel operasyonlar gibi "yüksek değerli" pazarlar için hedefliyor ancak bu teknolojinin gelecekte inşaat sahaları, nükleer santral bakımları, çöken maden ocakları ve ağır yük taşımacılığı gibi alanlarda devrim yaratması bekleniyor.

Hâlihazırda Unitree robotları gerçek dünya testlerine başlamış durumda. Örneğin Japan Airlines, Tokyo Haneda Havalimanı'nda bagaj ve kargo işlemleri için Unitree G1 modellerini test ediyor. Ayrıca CATL ve Çin Devlet Şebeke Kurumu, robotik iş gücünü üretim hatlarında ve elektrik şebekesi bakımlarında kullanmak için dev bütçeli planlar yürütüyor. Yani gelecekte bu ve benzeri robotları pek çok noktada görmeye devam edeceğiz.