Bitkiler, kafamızı çevirip baktığımız her yerde yeşil öyle değil mi? Çünkü fotosentez yapmaları için klorofile ihtiyaçları var ve klorofil de yeşil pigmente sahip. Peki ya okyanusların, denizlerin çok derinlerindeki bitkiler? Onlar neden kırmızı?

Bu derin deniz bitkilerinin diğer tüm yeşil bitkilerden ve yapraklardan farklı ne? Onlar da fotosentez yapmıyor mu?

Fotosentez yapıyorsa nasıl kırmızı oluyor?

Işık herhangi bir nesneye çarptığında, emiliyor veya yansıyor.

Yansıdığında ise belirli bir renk veriyor. Görünen o renk, ışık o nesneye çarptığında yansıyan renk. Aynı zamanda bir nesnenin rengi, hangi renkleri emdiğine de bağlı. Örneğin ağaçtaki yapraklar hepimizin bildiği gibi yeşil ve bu yeşil renk, klorofilden kaynaklanıyor.

Aslında beyaz ışık (tüm renklerin karışımı) yaprağa çarpıyor, yapraktaki klorofil, mavi ve kırmızı ışığı emerek yeşil ışığı yansıtıyor. Bu sebeple bir nesnenin, derinlerdeki deniz yosunları gibi kırmızı gözükmesi için mavi ve yeşil ışığı emmesi, kırmızı ışığı da yansıtması gerekiyor.

Mesela okyanuslardaki su, diğer renklere göre özellikle kırmızı ışığı daha çok emiyor. Mavi ışık ise geri yansıtılıyor ve bu nedenle okyanuslar mavi görünüyor.

Öte yandan bitkilerin yaşaması için fotosentez yapmaları şart.

Aslında bu sebeple okyanus ve denizlerin birkaç yüz metre aşağısının ötesinde hiçbir bitki yok. Çünkü Güneş ışınları derinlere ulaşmıyor ve fotosentez yapamıyorlar. Ancak kırmızı bazı algler, bu genellemenin dışında kalıyor.

Bu kırmızı bitkiler, diğerlerinden farklı olarak “fikoeritrin” pigmentine sahipler. İşte bu pigment, kırmızı ışığı yansıtıyor ve mavi ışığı emiyor. O sebeple renkleri de kırmızı oluyor.

Ayrıca mavi ışık, daha uzun dalga boylu herhangi bir ışığa kıyasla daha da derin bölgelere nüfuz ettiğinden, bu pigmentler kırmızı alglerin fotosentez yapmasına olanak tanıyor. Yani kırmızı algler bu sayede, Güneş ışığı olmadan fotosentez yapmaya devam ediyor ve bu eşsiz kırmızı renge sahip oluyorlar.

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