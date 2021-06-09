Apple, watchOS 8'i resmi olarak duyurmuş olsa da henüz detayları açıklanmayan yeni bir Apple Watch arayüzü olduğu ortaya çıktı. Buna göre Apple, farklı şehirlerin saat dilimleri arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan Dünya Saati adında yeni bir arayüz geliştirmiş ancak henüz duyurmamış durumda.

Apple, akıllı saat pazarının en popüler serilerinden Apple Watch'a hayat veren watchOS işletim sisteminin son sürümü olan watchOS 8'i WWDC 2021 etkinlikleri kapsamında duyurdu. Şirket, etkinlik sırasında 'Portreler' adında tek bir yeni akıllı saat arayüzü duyurmuş olsa da Apple'ın henüz duyurmadığı ancak WWDC etkinlikleri kapsamında görülen yeni bir akıllı saat arayüzü daha ortaya çıktı: Dünya Saati.

Söz konusu Dünya Saati arayüzü, bizzat Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı 'What’s New in UIKit?' sunumu sırasında ortaya çıktı. Bu nedenle direkt olarak Apple tarafından geliştirilen bir arayüz olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Apple'ın watchOS 8 lansmanı sırasında Dünya Saati arayüzünden hiç bahsetmemiş olması, arayüzün watchOS 8 ile birlikte yayınlanmayabileceğini düşündürdü.

Apple Watch'un yeni Dünya Saati arayüzü ne işe yarıyor?

Apple resmi duyurusunu yapmadığı için arayüzün detayları hakkında bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte ekran görüntüsünden anlayabildiğimiz kadarıyla Dünya Saati, dünyanın farklı coğrafyalarından şehirleri aynı anda ekranda gösterecek ve Apple Watch kullanıcısı, tek dokunuşla farklı şehirlerin saatleri arasında geçiş yapabilecek.

Söz konusu özellik, düzenli olarak uluslararası seyahatlerde bulunanlar için faydalı olsa da bazı detayların kesinleşmemiş olması, arayüzün işlevselliğini havada bırakıyor. Örneğin; akıllı saatin sahibi, ekranda hangi şehirlerin görüneceğini seçebilecek mi? Henüz bilmiyoruz. watchOS 8'in herkese açık beta sürümü, temmuz ayında kullanıcılara sunacak. Apple, herkese açık beta ile birlikte ya da watchOS 8'in ilerleyen sürümlerinde Dünya Saati arayüzünü resmen kullanıma sunabilir.