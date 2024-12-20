"En Uzun Gece İndirimleri" kampanyasında elektronik ürünlerden kişisel bakıma, ev dekorasyonundan mutfak gereçlerine kadar pek çok kategoride cazip seçenekler bulabilirsiniz. Bu özel indirimler sadece sınırlı bir süre için geçerli, bu yüzden en uzun geceyi fırsatlarla aydınlatmak için elinizi çabuk tutmayı unutmayın!
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"Bu içerik 20.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
"En Uzun Gece İndirimleri" kampanyasının öne çıkan kategorileri ve ürünleri ise şöyle:
- LEGO oyun setlerinde tüm indirimlere ek sepette net %15 indirim fırsatı burada.
- 20.000 TL ve altı telefonlarda 12 taksit fırsatı burada.
- Monster bilgisayarlarda kaçırmamanız gereken fırsatlar burada.
- Cep telefonu kılıflarında 3 al 2 öde fırsatı burada.
- Şarj aksesuarlarında sepette %10 indirim burada.
Elektronik
Elektronik kategorisinin en dikkat çeken ürünleri hemen aşağıda! Ürünlere tıklayıp sepetinize ekleyebilir, Hepsiburada güvencesiyle satın alabilirsiniz.
- Monster Tulpar T7 V20.6.2 Intel Core i7 13700H 32 GB RAM 1 TB SSD: 52.499 TL'lik fiyatıyla fırsatlar arasında.
- Monster Aryond A32 V2 32'' 180Hz QHD Curved Hoparlörlü Oyuncu Monitörü: 9.024 TL'den satışta.
- HONOR 200 256 GB + 8 GB: 17.199 TL ile satışta.
- Xiaomi 10000 Mah Powerbank Usb-C 22.5W Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı: 710 TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor.
- Spigen 45W USB-C 2 Port Mini Hızlı Şarj Aleti: 499 TL'den sepette 349 TL'ye düşüyor.
- Anker Soundcore Space One Aktif Gürültü Engelleyicili Kablosuz Kulaküstü Kulaklık: 2.899 TL'lik fiyatıyla öne çıkanlardan.
"En Uzun Gece İndirimleri" kampanyasının tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
Ev ve Yaşam
Evinizde işlerinizi hızlandıracak ve konforu artıracak birbirinden kullanışlı ürünler bu kategoride sizlerle.
- Exvega Andromeda 2024 Premium Kumaş Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 11.750 TL'den sepette 8.225 TL'ye düşüyor.
- Hasbro Gaming Monopoly Ödüllü Bankacılık: 1.579 TL'den sepette 1.342 TL ile satın alabilirsiniz.
- Midex V5 RGB Set USB Oyuncu ve Yayıncı Mikrofonu: 1.249 TL'den sepette 999 TL'ye düşüyor.
- Xiaomi Robot Vacuum X10 Çöp Istasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 12.999 TL'den sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Vestel 70U9600 70" 178 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV: 28.799 TL'den sepette 27.359 TL'lik fiyatıyla satın alabilirsiniz.
Otomotiv ve Yapı Market
Otomobiliniz ve eviniz için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri Hepsiburada "En Uzun Gece İndirimleri" kapsamında inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.
- Anker SOLIX 522 PowerHouse 320Wh I 300W Taşınabilir Güç Kaynağı: 10.587 TL'den sepette indirim ile 8.999 TL'ye düşüyor.
- Rebellisch Germany 298 V 30 Ah Darbeli Metal Şanzıman Çift Akülü Vidalama Matkap + 27 Parça: 849 TL yerine sepette 722 TL ile satın alabilirsiniz.
- Einhell Ce-Bc 4 M Akıllı Dijital Akü Şarj Cihazı 12 V 3-120 Ah: 1.286 TL ile satın alabilirsiniz.
- TP-LINK Tapo C200, 1080P Full HD İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası: 999 TL'den satışta.
- Vonroc Multi Gravür El Motoru - 232 Parça Aksesuar Seti & Saklama Çantası: 1.138 TL'den sepetinize ekleyebilirsiniz.
Kişisel Bakım ve Moda
Kişisel bakım ve moda kategorisine de göz atmayı unutmayın. İhtiyacınıza uygun ürünleri bu kategoride kolayca bulabilirsiniz.
- Xiaomi Mijia Tüy Toplama Aleti: Son 30 günün en düşük fiyatıyla 375 TL'den satışta.
- Philips Sonicare Diamond Clean 9000 Şarjlı Diş Fırçası: 3.899 TL ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Puma Anzarun Lite Unisex Siyah Ayakkabı: 2.799 TL'den sepette 2.043 TL'ye düşmüş durumda.
- Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt: 1.399 TL yerine sepette 1.049 TL ile satın alabilirsiniz.
Evcil Hayvan
Patili dostlarınızın sağlığı ve konforu için ihtiyaç duyduğunuz pek çok ürüne bu kategoriden ulaşabilirsiniz.
- Yasomi Smart Cat Cleaner 9 lt Kapasiteli ve Wifi Uygulama Bağlantılı Kedi Tuvaleti: 11.899 TL ile satın alabilirsiniz.
- Yasomi Mk6 6lt Kameralı ve Uzaktan Wifi Bağlantılı Kedi ve Köpek Mama Ünitesi: 3.099 TL'den satışta.
- Neutron Kameralı ve Sesli Akıllı Mama Kabı Wi-Fi Destekli: 4.595 TL ile sepetinize ekleyebilirsiniz.
- Yasomi P1 Pro 4'ü 1 Arada Evcil Hayvan Bakım Kiti ve Vakum Cihazı: 3.499 TL'den satışta.
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