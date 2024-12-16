Yılbaşı Pazarı İndirimleri Hepsiburada'da bugün itibari ile başladı. Bu fırsatlardan yararlanmak için indirimli ürünleri listelediğimiz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bugün başlayan ve 22 Aralık’a kadar devam edecek olan Yılbaşı Pazarı İndirimlerinde, elektronikten kozmetiğe birbirinden farklı kategorilerdeki ürünler sizleri bekliyor.

İhtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla almak ve tüm indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya, Hepsiburada Premium üyesi değilseniz buraya tıklayabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

''Bu içerik 16.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İşte Yılbaşı Pazarı İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:

Huawei Watch GT4 Akıllı Saat

Farklı renklerdeki kordonlara sahip Huawei Watch GT4 Akıllı Saat, 1.43 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Saati şimdi 5.652,50 TL'ye satın alabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

xDrive 15'li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Ayarlanabilen bel, boyun yastıkları ve geliştirilmiş oturak tasarımı ile oyunseverlerin tercihi olan bu koltuk, 6.587,00 TL yerine sepette indirim fırsatıyla 6.099,00 TL. Ayrıca xDrive ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL indirim var.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Çift yönlü başlığı ile tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri temizleyebilen Philips süpürge, 360° emiş başlığına sahip. 4-5 saat yeten şarj süresiyle de dikkat çeken bu ürünü seçili küçük ev aletlerinde Premium'a özel 4000 TL'ye 400 TL kupon fırsatı ve sepette indirim fırsatıyla 16.999,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI CYBORG 15 A13VE-1252XTR Bilgisayar

15.6" 144Hz ekranı ve Intel® Core™ i5-13420H işlemcisi ile ön plana çıkan MSI bilgisayar, Hepsiburada'da 30.999,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Ultra

6,8 inç ekranlı, 20 MP ön kameralı ve 12 GB RAM'li Samsung Galaxy S24 Ultra, 71.000,00 TL'den 66.740,00 TL'ye düşüyor.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hoover NDPEH10A2TCBEXSS Kurutma Makinesi

10 kg'a kadar kapasiteye sahip olan Hoover kurutma makinesi, Wi-Fi ve Bluetooth destekliyor. Ürün şimdi 16.169,00 TL'den sepette 15.169,00 TL'ye düşüyor. Ayrıca Premium'a özel beyaz eşyalarda 1000TL kupon fırsatını da unutmayın deriz!

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung LC27R500FHPXUF Monitör

27” ekran, 4 ms tepki süresi, 75 Hz yenileme hızı ve 1920 x 1080 çözünürlüğü ile ön plana çıkan Samsung Kavisli Monitör, 9.299,07 TL'den 3.906,00 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Steelseries Arctis Nova 1 Multi-System Oyun Kulaklığı

4 ayarlama noktasına sahip ultra hafif kulaklık, ClearCast Gen 2 gürültü engellemeli mikrofonu ile daha iyi bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Kulaklığı 3.000,00 TL yerine sepetteki indirim fırsatlarıyla 2.471,85 TL'ye satın alabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 65Q60D Ultra HD Smart QLED TV

65 inç ekran boyutu, 165 cm ölçüsü ve 4K Ultra HD görüntü kalitesi ile istediğinizi izleyebileceğiniz Samsung 65Q60D Ultra HD Smart QLED TV, 45.395,03 TL'den 43.125,28 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

1.18 Lt kapasiteli, paslanmaz çelik ve BPA içermeyen Stanley Quencher termos bardak, 2.149,00 TL yerine Hepsiburada'da şimdi 1.934,10 TL.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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