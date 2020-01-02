Xiaomi, Hindistan'la GPS Görüşmelerini Yoğunlaştırdı

Hindistan'la Çinli akıllı telefon devi Xiaomi arasında, Yeni Delhi'nin kendi GPS sistemini kullanacak sistem üzerine görüşmeler yoğunlaştı. Xiaomi, Hindistan'ın GPS'ini kullanacak ilk şirket olabilir.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (Isro), Çinli akıllı telefon devi Xiaomi ile üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Görüşmelerin konusuysa, Xiaomi akıllı telefonlara NaVIC yonga setlerinin eklenmesi. NaVIC, Hint Yarımadası'ndaki kullanıcılara hizmet verecek olan Hindistan'ın kendi GPS'i olarak biliniyor. (Haber içerisinde NavIC yonga seti olarak kullanılırken NaVIC'in GPS olduğunu belirtmekte fayda var.)

NaVIC yonga seti, ekim ayında açıklandığı gibi, ABD'li Qualcomm Technologies ve Isro iş birliği ile üretilecek. Isro'nun üst düzey bir yetkilisinin açıklamasına göre, Xiaomi her şeyin yolunda gitmesi durumunda, NavIC'in entegre edildiği akıllı telefonlarını yedi ay içerisinde piyasaya çıkartabilir. Yetkili, orta segment akıllı telefonları hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yetkili, Xiaomi ile anlaşacaklarından emin olsa da henüz hiçbir şeyin sonuçlanmadığını belirtti. Qualcomm'la iş birliğine de değinen yetkili, bu ayın sonuna doğru yonga setini piyasaya sürmelerini beklediklerini vurguladı.

Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi (IRNSS) olan NaVIC, hassas gerçek zamanlı konumlama ve zamanlama hizmeti veriyor. IRNSS programı dahilindeki uydular 1500 kilometre civarındaki bir bölgeyi kapsıyor. Bu alanın genişlemesi planlanıyor.

NaVIC'ı akıllı telefonlara entegre edememek, IRNSS hizmetlerini kitlelere taşımanın önündeki bir engel. Isro ve Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) savaş uçaklarını NaVIC ile donatma çalışmaları yaparken, 1 Nisan 2019'dan sonra tescillenen araçlara NaVIC'li takip cihazları bulundurma zorunluluğu getirildi. Şimdiden 30'un üzerinde şirket, Hindistan Otomotiv Araştırma Birliği ya da Otomotiv Teknolojileri Uluslararası Merkezi tarafından onaylanmış NavIC'e uygun araç takip cihazlarını üretiyor.

Isro ayrıca, Hindistan sanayisini NavIC Mesajlaşma Alıcısı ve Araş Takip Üniteleri'nde ürün verir hale getirmek için, Tayvan merkezli SkyTraQ aracılığıyla geliştirilen 55 nanometre temelli Çoklu Yonga Modülleri'nin (MCM), şirketin ticari kolu tarafından temin edildiğini söyledi.