Türk Mucitten Yakıt Tasarrufu Sağlayan Dairesel Motor

Giresun Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Fatih Burçin Gürarslan, dairesel yapıda bir motor icat etti. Geleneksel motorlardan yüzde 20 küçük olan bu motor, yüksek torku ve düşük sürtünmesiyle önemli avantajlar sunuyor. Gürarslan'a göre bu motor, Türkiye'yi motor üretimi konusunda tekel haline getirebilir.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak yaşamını sürdüren Fatih Burçin Gürarslan, otomobil sektörüne yön verecek bir icat yaptı. Yaklaşık 5 senedir dairesel yapıdaki bir motor projesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Gürarslan, projesini tamamlamayı başardı. Öğretim görevlisi, icadına "Hisar Dairesel Motor" ismini verdi.

Hisar Dairesel Motor, otomobillerde gördüğümüz geleneksel motorlardan hayli farklı görünüyor. Standart bir motordan yüzde 20 daha küçük bir yapıda olan motor, yakıt ve maliyet konusunda önemli avantajlar vadediyor. Gürarslan, geçtiğimiz dönemlerde de çeşitli icatlar yaptığını ve bu icatlarını patentlediğini, Hisar Dairesel Motor'u da patentlemek istediğini ve bu yüzden de maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Burçin Gürarslan, dairesel motorun çocukluk hayali olduğunu söylüyor. Öğrencilik döneminde de motorlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmalar sonucunda da geleneksel motorların bugüne kadar değişmediğini gördüğünü ifade eden Gürarslan, bu yüzden de dairesel motor yapmaya karar verdiğini sözlerine ekliyor.

Öğretim görevlisi, içten yanmalı motorları inceleyerek bu motorların boyutlarını küçültmeye karar vermiş. Yaptığı çalışmaların ardından da motorun torkunu yükselten Gürarslan, bu sayede de verimi yükselttiğini ifade ediyor. Motordaki gereksiz sürtünmeleri de azaltan Gürarslan, bu sayede yakıt tasarrufu sağladığını söylüyor. Gürarslan'a göre dairesel motor, ekstra bagaj hacminin yanı sıra İHA'lar için hafiflik ve tanklar için de avantajlar sunuyor. Üstelik bu dairesel motora ikinci bir motor daha entegre edilebiliyor.

Hisar Dairesel Motor'un Türkiye için büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Gürarslan, bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Türkiye'nin dış ülkelere bağımlılığının azalacağını sözlerine ekliyor. Gürarslan'a göre Hisar Dairesel Motor'un seri üretimiyle Türkiye, motor üretimi konusunda tekel hale gelebilir. Projenin Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandığını ifade eden öğretim görevlisi, projenin hayata geçmesi için de maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

İşte Hisar Dairesel Motor için hazırlanan bir tanıtım filmi