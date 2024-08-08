Hız tutkunuysanız ve dünyanın en hızlı arabalarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz! Bu içeriğimizde, hız rekorları kıran ve yolların kralları olarak anılan beş müthiş arabayı tanıyacaksınız.

Ancak baştan belirtelim. En hızlı arabalar listesinde ilk sırada 760.343 mph hızındaki SuperSonic Car isimli aracı görürsünüz ancak bu bir kara aracı değil jet motorlarıyla donatılmış, kara hız rekorları için özel olarak tasarlanmış bir araç. Geleneksel otomobillerden farklı olarak da pist üzerinde yapılan özel denemelerde hız rekorlarına ulaştı.

Bunun gibi birçok araç o listede yer alsa da biz sizlere üretimi yapılan, ticari olarak satılan yani yolda kullanılabilir araçları sunacağız. İşte karanın 5 hızlı aracı.

1. Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti denince akla ilk gelen şey, muazzam hız ve lüks. Bugatti Chiron Super Sport 300+, 2019’da 304 mph (490 km/h) hıza ulaşarak dünya rekorunu kırdı. Bu araba, sadece hızlıyla değil, aerodinamik tasarımı ve üstün mühendislik detaylarıyla da dikkat çekiyor.

8 litrelik W16 motoru, tam 1578 beygir gücü üretiyor. Bu arabaya sahip olmanın bedeli ise yaklaşık 3,9 milyon dolar!

2. Hennessey Venom F5

Amerikan otomobil devi Hennessey’in yeni gözdesi Venom F5, adını en güçlü kasırga kategorisinden alıyor. Bu canavar, 301 mph (485 km/h) hıza ulaşma hedefiyle üretildi.

Venom F5’in kalbinde 6,6 litrelik twin-turbo V8 motor bulunuyor ve 1.817 beygir gücü üretiyor. Sadece 24 adet üretilen bu özel aracın fiyatı yaklaşık 2,1 milyon dolar.

3. SSC Tuatara

Amerikan SSC firmasının amiral gemisi Tuatara, 282,9 mph (455,3 km/h) ile dünyanın en hızlı arabalarından biri. 5,9 litrelik twin-turbo V8 motoru ile 1.750 beygir gücü üreten Tuatara, ileri düzey aerodinamik tasarımı sayesinde bu hızlara ulaşabiliyor.

Fiyatı ise yaklaşık 1,6 milyon dolar.

4. Koenigsegg Jesko Absolut

İsveçli Koenigsegg, Jesko Absolut modeliyle hız tutkunlarının gönlünü fethediyor. 256 mph (412 km/h) hıza ulaşan Jesko Absolut, aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor.

5,1 litrelik twin-turbo V8 motoru, 1.600 beygir gücü üretebiliyor. Bu aracın fiyatı ise yaklaşık 3,4 milyon dolar.

5. McLaren Speedtail

İngiliz otomobil üreticisi McLaren’ın Speedtail modeli, 250 mph (403 km/h) hıza ulaşabiliyor. 4 litrelik twin-turbo V8 ve elektrik motoru kombinasyonu ile 1036 beygir gücü üreten Speedtail hem hız hem de lüksü bir arada sunuyor.

Bu özel aracın fiyatı ise 2,2 milyon dolar civarında.

Kim bilir, belki bir gün siz de bu hız canavarlarından birine sahip olursunuz!

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