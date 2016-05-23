Hızlı ve Öfkeli 9'un Çekimleri Gelecek Ay Başlıyor

The Rock, Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk bağımsız filmi olacak Hobbs & Shaw'dan yeni bir fotoğraf paylaşırken; Vin Deisel da Hızlı ve Öfkeli 9 çekimlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu.

Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Dwayne "The Rock" Johnson, aksiyon filmleri tarihinin en unutulmaz serilerinden biri olan Fast & Furious’un ilk bağımsız filmi olacak Hobbs & Shaw’dan yeni bir görsel paylaştı.

Johnson, filmle ilgili olarak ‘Bütün kariyerim boyunca bunu bekliyordum.’ derken, ‘Bu, benim için bir filmden fazlası.’ diyerek beklentileri iyice yükseltti. Hobbs & Shaw filmi adından da anlaşılabileceği gibi Dwayne "The Rock" Johnson’ın canlandırdığı Luke Hobbs ve Jason Statham’ın canlandırdığı Ian Shaw karakteri üzerine yoğunlaşacak.

Johnson ve Statham’ın yanı sıra filmde Marvel Sinematik Evreni’ndeki Heimdall karakterinden hatırladığımız Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González ve Eddie Marsan gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Deadpool 2 ve John Wick filmlerini de yönetmiş olan David Leitch üstlenecek. Hobbs & Shaw, 2 Ağustos 2019’da seyircilerle buluşacak.

Bununla birlikte Fast & Furious serisinin belki de bir numaralı karakteri olan Dominic Toretto’yu canlandıran Vin Diesel, Instagram üzerinden paylaştığı video ile serinin Hızlı ve Öfkeli 9 çekimlerinin gelecek ay Londra’da başlayacağını duyurdu. Paylaşılan videoda Toretto’nun eşi Letty Ortiz’i canlandıran Michelle Rodriguez de yer alıyordu.

Gelen bilgilere göre Hızlı ve Öfkeli 9 filminde yönetmenlik koltuğuna Fast & the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five ve Fast & Furious 6 filmlerini de yönetmiş olan Justin Lin oturacak. Lin serinin neredeyse yarısını çektiği için karakterleri ve filmin dokusunu oldukça iyi biliyor. Fast & Furious 9’un 10 Nisan 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.