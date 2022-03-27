Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi, Hikayesi, Oyun Dinamikleri

Harry Potter evreni, birçok anlamda gerçekten büyüleyici bir evren. Dört bir yanı farklı gizemler ve büyülü yaratıklarla dolu olan bu evreninde içinde olmayı birçok kişi filmi izlerken veya kitaplarını okurken istemiştir. Fakat her şeyden öte oyun oynayan bir insansanız bir Harry Potter oyunu oynamayı kesinlikle istemişsinizdir.

Bu yazımızın konusu ise bu isteğin artık çok da hayal olmadığını belirtmek üzerine kurulu. Evet, bir Harry Potter oyunu yapıldığı bir süredir bilinen bir gerçekti. Fakat, yakın zamanlarda bu oyun hakkında 15 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı ve herkesin kafasındaki soru işaretleri de hem arttı hem azaldı diyebiliriz.

Bu şekilde konuşulmasının sebebi sonunda bir Harry Potter oyununa kavuştuğumuz için artık çıkacak mı, çıkmayacak mı? diye düşüncelere girmeye gerek kalmadı. Fakat, video ne kadar 15 dakika kadar bir video olsa da genel olarak amacı oyunu tanıtmaktı. Birçok insanın aklında hala “oyun acaba ne kadar kaliteli olacak?” gibi bir soru geçiyor olabilir. Tabii ki böyle bir sorunun cevabını şu an için vermek pek mümkün olmasa da, Hogwarts Legacy hakkında bildiğimiz bilgileri sizinle de paylaşmak istedik.

Hogwarts Legacy hakkında bildiğimiz her şey

Çıkış Tarihi

hikayesi

Olası sistem gereksinimleri

Fiyatı

Oynanış dinamikleri

Destekleyeceği platformlar

Haritası

Hogwarts Legacy çıkış tarihi

Hogwarts Legacy için yayınlanan 15 dakikalık oynanış videosunda, oyunun çıkış tarihi ile alakalı pek bir bilgi verilmiyor. Fakat, oyunun resmi sitesinde olan bilgilere göre oyunun çıkış tarihi Holiday 2022 olarak verilmiş. Holiday bizim kültürmüzde biraz farklı işlediği için bu verilen tarihin 2022’nin sonlarına doğru algılamak çok da yanlış sayılmaz. Ne kadar verilen bu bilgi oyunun kendi resmi sitesinden geliyor olsa da, olası ertelemelere de hazırlıklı olmakta fayda var.

Günümüzde erteleme almadan çıkan bir oyun görmek giderek azalıyor. Özellikle firmalar oyuncuların moralini yüksek tutmak için bir tarih veriyorsa olsa da, birçok oyunun verilen tarihlerde çıkmadığı da bir gerçek. Fakat işin arkasında Warner Bros gibi büyük bir yayımcı şirket bulunduğu için işin sağlam eller aracılığı ile çıkış yapacağı bir gerçek. Bu yüzden ne kadar erteleme gibi bir olasılık söz konusu olsa da, oyunun hiçbir erteleme almadan çıkış yapması ihtimali de bir hayli yüksek.

Hogwarts Legacy’nin hikayesi

Bilmeniz gereken ilk şey bu oyunun Harry Potter evreninde geçen bir oyun olduğu. Yani oyun Harry Potter evreninde geçiyor fakat direkt Harry Potter ile bir alakası olduğu söylenemez.Yine de geliştirici ekip Portkey Games’in yaptığı açıklamalara göre: J.K. Rowling (Harry Potter’ın yazarı) Portkey Games’i desteklediğini ve oyunun tasarımın geliştirilmesinin ilgili birimler dahilinde Warner Bros’a emanet ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra J.K. Rowling oyunun hayranların beklediği seviyede yaratıcılık ve sihirle uyumlu olması için, Warner Bros Games ile işbirliği yaptığını da belirtti.

Hogwarts Legacy, 1800’lerde yani Hogwarts Cadılık ve Büyücülük okulunda Harry Potter’dan öncesini konu alıyor. Ana karakter olarak, büyücülük dünyasının gizemini ortaya çıkaracağımız tehlikeli bir macera yeniden Harry Potter evreni içerisinde bizleri bekliyor.

Oyunun direkt olarak Harry Potter ile alakalı olmaması üzücü olsa da Portkey Games, oyunun köklerinin büyücülük dünyasının evrenine sıkı sıkı bağlı olduğunu belirtiyor ve J.K.’in orjinal vizyonuna sadık kalıp, hayranların büyücülük dünyasına kapılmaları için yeni yollar yarattıklarının da altını çiziyor.

Hogwarts Legacy’nin olası sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimi:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980

İşlemci: Intel Core i5 - 6600

Bellek: 6 GB

Depolama: 30 gb kullanılabilir alan

Maksimum sistem gereksinimi:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

İşlemci: Intel Core i7 - 6700

Bellek: 8 GB

Depolama: 30 gb kullanılabilir alan

Özellikle maksimum sistem gereksinimleri insanın gözünüzü oldukça korkutuyorsa olsa da, şunu belirtmekte fayda var: Bu gereksinimler Portkey Games tarafından onaylı paylaşılmış veya bildirilmiş gereksinimler değiller. Herhangi bir bulguya dayanılmadan yapılan sadece tahmin üzerine kurulu gereksinimler. Bu yüzden gereksinimlerin yukarıda göründüğünden daha az zorlayıcı bir sistem isteme olasılığı mevcut. Oyunun oynanış videosunun yakın zamanda paylaşıldığı göz önünde bulundurulursa, Sistem gereksinimlerinin de resmi bir şekilde açıklanması çok uzun sürmeyecektir.

Hogwarts Legacy’nin fiyatı ne kadar olur?

Hogwarts Legacy’nin son yayınlanan oynanış videosundan sonra, Amazon gibi belli başlı satış sitelerinde oyun için ön siparişler açılmaya başladı. Görünen kadarıyla oyun yeni nesil konsollarda 70$ fiyat etiketi üzerinden satılıyor. Bu durumda oyunun AAA olduğunu göz önünde bulunduruyoruz, ki bu durumda kendisini Horizon Forbidden West veya Gran Turismo 7 gibi oyunlarla aynı kefeye koyuyor.

Eski konsollarda (PS4, Xbox One) oyunun fiyatı hala 60$ üzerinden gözüktüğünü göz önünde bulundurursak yüksek ihtimalle PC platformu içinde aynı fiyat söz konusu olacaktır. Günümüz koşullarında AAA oyunların fiyatları dudak uçuklatacak seviyelere çıksa da, Hogwarts Legacy’nin Steam vb. platformlarda çıkacağını varsayarak daha makul bir fiyatla çıkmasını umut ediyoruz.

Hogwarts Legacy’nin oynanış dinamikleri

Yayınlanan videodan da anlaşıldığı üzere, ilk bakışta oyunun bir aksiyon-rpg oyunu olduğu anlaşılıyor. Fakat günümüzde birçok oyuna bu ünvanı vermek kolaylaştı. Artık oyunun sahip olduğu ünvandan çok o ünvanın içerisinde bize neler vaat edebileceği önem taşıyor. Nitekim geliştirici ekibin açıklamasına göre yaratık çeşitliliği konusunda yüzümüz gülecek. Bu oldukça iyi bir durum çünkü bu tarz oyunlarda ne kadar çeşitli yaratık olursa karakterinizi de o kadar farklı türde konuma sokabilirsiniz. Sonuç olarak bir Troll ile savaşmak, bir cadı/büyücü ile savaşmaya kıyasla çok daha farklı bir oynanış şekli gerektirebilir. Bu durumda oyunun devamlılığının keyifli olmasını sağlar.

Başka bilinen bir bilgi ise kendi karakterimizi yarattığımız yönünde. Cadı veya büyücü olacak şekilde (kadın veya erkek) karakterimizi açıp kendi istediğimiz şekilde tasarlayabiliyoruz. Tabii ki Slytherin, Gryffindor veya Hufflepuff evlerinden dilediğimizi de seçebiliyoruz. Portkey Games aynı zamanda oyuncuları senaryoda zor seçimlerin beklediğini söyledi. Bu zor seçimler hikaye gidişatını ne kadar etkiler bunun cevabını şu an için vermek zor fakat kendilerinden emin konuştukları kesin.

Bunların yanı sıra Hogwarts Legacy’de büyülü yaratıkları evcilleştirme, süpürge yarışları ve Harry Potter’ın evreninde bizzat var olan Karanlık Sanatlara Karşı Savunma, Bitkibilim, İksirler gibi serinin popüler derslerini de oyun içerisinde öğrenmemiz mümkün olacak. Aldığımız derslere göre büyücülük becerilerimizin şekillenip şekillenmeyeceği ise ilerde netleşecek olan eğlenceli sorulardan bir tanesi.

Hogwarts Legacy’nin destekleyeceği platformlar

Yayınlanan videoda sadece Playstation’ın imzası olması ilk başta bir yüreklere korku salsa da merak etmeyin, oyun Playstation 4 ve 5’in yanı sıra Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC içinde çıkışını gerçekleştirecek. Bu çıkışların hepsinin aynı tarihte olup olmayacağı henüz muamma fakat, önce Playstation’da görüp sonradan diğer platformlardaki çıkışını görecek olmamız olası bir ihtimal.Şu an için erken sipariş sadece Playstation ve Xbox için açık. Fakat bu durumun yakın zamanda biraz daha değişeceğine inanıyoruz.

Hogwarts Legacy Haritası

Yayınlanan videodaki karakter, genel olarak Hogwarts okulunun içinde veya çevresinde gözüküyor olsa da ara ara görünen farklı ve gizemli mekanlar insanın aklına direkt “Hogwarts dışında nereler var?” sorusunu getiriyor. Bu sorunun cevabı evet. Geliştirici ekibin verdiği bilgilere göre oyun Hogwarts’ın dışındaki Yasak Orman ve Hogsmeade Köyü gibi tanıdık mekanlarda geçmesinin yanı sıra yeni mekanlarıda oyuncuların takdirine sunacak. Bu mekanların her birinin de birbirinden gizemli ve büyülü olacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.