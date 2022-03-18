Hogwarts Legacy'nin İlk Oynanış Videosu Geldi

Özellikle Harry Potter hayranlarının uzun zamandır merakla bekledikleri Hogwarts Legacy'den ilk oynanış videosu geldi.

Harry Potter evreni, özellikle bu seriyle çocukluğunda tanışanlar için büyülü bir dünya. Büyük hayranı olmayan çok geniş bir kitle için bile, filmlerin hikayesi de, içinde geçtiği dünya da oldukça keyifli. Hogwarts'tan gelecek mektubu bekleyen, acaba patronusum ne olurdu ya da seçmen şapka beni nereye yerleştirirdi diye düşünenler için Harry Potter evreni şimdiye kadar neredeyse her platformda çeşitli oyunlarla karşımıza çıktı.

Bu oyunların en sonuncusu olan ve bir süredir heyecanla beklenen oyun ise Hogwarts Legacy. Her oyuncunun kendi büyücülük hikayesini yaşayacağı oyundan ilk oynanış videosu bu gece Sony tarafından gerçekleştirilen bir State of Play yayınında paylaşıldı.

1800'lü yılların Hogwarts'ına büyülü bir yolculuk

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'de oyuncular, kendilerini 1800'lerin sonlarında Hogwarts'ta buluyorlar. Büyüler öğrenecekleri, iksir yapacakları, 'fantastik canavarlarla' tanışacakları ve süpürgelerine atlayıp uçabilecekleri bu oyunda aynı zamanda oyuncular, etkileşime geçecekleri büyük bir 'dünya' da bulacaklar. Tabii ki oyun 1800'lü yıllarda geçtiği için, seriden bildiğimiz karakterlerin yalnızca ufak bir kısmıyla karşılaşacağız.

Hogwarts Legacy, özelleştirme ve karakter gelişiminde şimdiye kadar oynadığımız Harry Potter oyunlarından farklı bir deneyim sunacak. Genelde Harry Potter oyunlarında ana hikayeden bir karatkere hayat veriyor olurduk ancak bu kez öyle olmayacak. Oyuncular karakterlerini diledikleri gibi özelleştirip yeteneklerini ve kullandıkları büyüleri geliştirebilecek; ayrıca seçtikleri bir büyücülük alanında ilerleyebilecekler.

Tabii ki aynı zamanda mücadele edilmesi gereken tehlikeli ve kötücül düşmanların da olacağı hikayede karakterler aynı zamanda dilediklerinde alışveriş yapabilecekleri ve eksiklerini tamamlayabilecekleri Hogsmeade kasabasını da ziyaret edebilecek.

Oyunun haritası Hogwarts ve Hogsmeade ile de sınırlı değil. Hogwarts'ın çevresinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok yeni toprak, gizem ve tehlike dolu hikayeleriyle oyuncuları bekliyor olacak. Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series konsolları için 2022'nin sonunda gelecek.

Hogwarts Legacy'nin oynanış videosu