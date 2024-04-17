Honda, Çin'e Özel Yeni Elektrikli Otomobil Serisi Duyurdu: Ye

Honda, yeni elektrikli otomobil serisi "Ye"yi resmen duyurdu. Çin'e özel olacak seri, ilk etapta üç otomobille karşımıza çıkacak. Henüz haklarında pek bilgi bulunmayan araçların resmî tanıtımı bu ay sonu gerçekleştirilecek.

Elektrifikasyon hamlelerini artırmaya çalışan Honda, “Ye” ismini verdiği seriye dahil olacak yeni elektrikli otomobillerini resmen duyurdu. Tasarımı ve bazı özellikleri paylaşılan otomobiller, Çin pazarına özel olarak piyasaya sürülecek.

Japon otomobil devi, en başta seriye Ye P7, Ye S7 ve Ye GT’nin dahil olacağını ifade etti. 2027 yılına kadar ise Ye serisine dahil olacak toplamda 6 modelin yollarda olacağı aktarıldı.

İlk Ye serisi modeller 2024 yılı sonunda yollarda olacak

P7, S7 ve GT modellerinin şık ve fütüristik bir tasarımla geldiği görülebiliyor. Ayırca markanın yeni logolarını kullanmaları da dikkat çeken bir kısım. Şirktein yeni elektrikli araç platformunda geliştirilen araçlardan P7 ve S7 modelleri, tek motor ve iki motorlu olmak üzere iki versiyona sahip olacak. Tek motorlu versiyon arkadan çekişli, çift olan ise dört tekerden çekişli olarak karşımıza çıkacak.

Bir konsept olarak tanıtılan Ye GT aracı ise sportif görünümüyle dikkat çekiyor. Honda, otomobilin bir yarış arabası sürer gibi hissettireceğini ve performans konusunda kullanıcıları tatmin edeceğini belirtmiş. Tüm Ye serisi araçlarda yapay zekâ destekli bir asistanın bulunacağını da ekleyelim. Ancak bu konuda pek detay yok.

P7 ve S7 modelleri 2024 yılının sonlarına doğru Çin’de satışa sunulacak. Ye GT modelinin ise 2025 yılında yollarda olması bekleniyor.

Araçlar hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Otomobil devi teknik detayları paylaşmadı. Ye modelleri, detaylı bir şekilde 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gösterilecek. O zaman haklarında daha fazla detaya ulaşabileceğiz.