Çin'de otonom sürüş sistemine sahip olan 36 otomobil, gerçek dünya koşullarında test edildi. Tesla, Mercedes-Benz, Xiaomi, Honda ve Huawei gibi firmaların katıldığı test, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Otonom sürüş desteğine sahip olan otomobiller, son dönemlerde yaygınlaşmaya başladı. Şirketlerin yapmayın uyarılarına rağmen bazı sürücüler, kullandıkları otomobilleri tamamen otonom sürüşe bırakabiliyorlar. Çin'de gerçekleştirilen bir test ise otonom sürüş sistemlerinin neden tam anlamıyla güvenilir olmadığını gözler önüne sermiş olması nedeniyle dikkat çekiciydi.

Çin'de Dongchedi isimli bir firma, otonom sürüş sistemlerinin güvenliğini gerçek koşullar altında test etmek için bir otoyolu kapatmaya karar verdi. Bu test kapsamında Tesla'ya ek olarak BYD, Xiaomi, Mercedes-Benz, Honda ve Huawei otomobillerin otonom sürüş sistemine sahip versiyonları kullanıldı. 36 farklı otomobille gerçekleştirilen simülasyonda 200'ün üzerinde kaza gerçekleşti.

Dongchedi, otonom sürüş sistemlerini nasıl test etti?

Test ekibi, çalışmayı gerçekçi kılabilmek için geniş çaplı bir çalışma yaptılar. Bu bağlamda; otonom sürüş sistemleri, gerçek dünyada yaşanabilecek pek çok olaya maruz bırakıldı. Bu senaryolardan bazıları şöyleydi:

Seyir hâlindeyken öndeki otomobilin aniden şerit değiştirmesi ve bunun nedeninin daha da önde duran bir otomobil olması.

ve bunun nedeninin daha da önde duran bir otomobil olması. İnşaat nedeniyle şeritlerin daraltılması. Hem gündüz hem gece senaryoları uygulandı . Hatta gece senaryosunda yol kenarına çekilen bir kamyonlu versiyon da bulunuyordu.

. Hatta gece senaryosunda yol kenarına çekilen bir kamyonlu versiyon da bulunuyordu. Gece karanlığında bir şeridi ortalamış şekilde duran bir otomobil . Lambaları sönüktü.

. Lambaları sönüktü. Bağlantı yolundan ana yolun en sol şeridine fırlayan bir otomobil olması.

bir otomobil olması. Seyir hâlindeyken yola bir hayvanın atlaması.

Gelelim sonuçlara

Tüm testleri tamamlayamayan otomobiller oldu!

Dongchedi tarafından gerçekleştirilen testteki 36 otomobilden bazıları, yukarıda bahsettiğimiz senaryoları tamamlayamadılar. Mesela Mercedes-Benz C Serisi test aracı, hayvan senaryosunda hiçbir şey yapamadı ve engele çarptı. Bunun üzerine arabanın radar sensörü kırıldı.

Gerçekleştirilen testteki tek problem yaşanan kazalardan doğan hasar değildi. Mesela Xiaomi SU7'nin girdiği testlerde AEB ile ADAS sistemlerinde çelişkiler tespit edildi. Tabii bu da kazalar yaşanmasına yol açtı.

Aynı markaya ait farklı otomobiller, aynı testlerde farklı sonuçlar gösterdiler

Çin'deki test, otonom sürüş sistemlerinin aynı senaryolarda aynı sonucu göstermeyebileceğini ortaya koydu. Mesela Huawei tarafından desteklenen Aito M9, girdiği 6 testin 3'ünde başarılı oldu. Aito M9'un bir alt versiyonu olan Aito M8 ise testlerin sadece 1 tanesinde başarılı olabilmişti. Öte yandan; Aito M9'un başarısız olduğu bir testte daha alt model olan Aito M7, başarılı oldu. Üstelik bu durum Tesla'da da yaşandı. Hayvan testini başarıyla geçen tek otomobil Tesla Model X'ti. Model 3 ve Model Y gibi otomobiller, aynı testte sınıfta kaldılar.

Tesla, diğer markalardan daha iyi sonuçlar verdi

Gerçektirilen testin sonucunda en çok dikkat çeken husus, Tesla'nın rakiplerine göre daha başarılı olmasıydı. Tesla Model Y ile Tesla Model 3, 6 kaza senaryosunun 5 tanesini başarılı bir şekilde tamamlamayı başardı. Bunun başlıca nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere deneyimdi. 2014 yılından beri otonom sürüş sistemleri sunan Tesla, rakiplerine kıyasla çok daha fazla veri toplayabilmiş ve bunun sonucunda otonom sürüş sistemini iyileştirebilmişti. Şöyle düşünün; teste giren otomobil markalarından bazıları, 2014 yılında kurulmamışlardı bile...

Çin'de gerçekleştirilen test, her ne olursa olsun otonom sürüş sistemlerinin henüz yüzde 100 güvenli olmadığını gözler önüne seriyor. Eğer sizin otomobilinizde de otonom sürüş sistemi varsa, arabanızı sadece bu sistemlere güvenerek kendi hâline bırakmayın!

Test videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz