Temmuz 2026 döneminde Honda, benzinli ve hibrit motor seçeneklerine sahip modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç satın almayı planlayanlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın en çok ilgi gören modelleri arasında yer alan Civic, HR-V, ZR-V ve CR-V'deki son fiyatları ortaya koyuyor. Güvenilirliği, yakıt verimliliği ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle öne çıkan Honda modelleri, sedan ve SUV segmentlerinde farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler sunmaya devam ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Temmuz 2026 ayında Honda tarafından sunulan kampanyalar, finansman destekleri ve dönemsel avantajlar da araç satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor. Bu rehberde Honda'nın güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Honda tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Honda fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.525.000 TL - HR-V e:HEV 2.659.000 TL 2.389.000 TL ZR-V e:HEV 4.970.000 TL - Prelude e:HEV 5.600.000 TL - CR-V e:HEV 6.160.000 TL -

Honda İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

Honda'nın Temmuz 2026 kampanyaları incelendiğinde, markanın yalnızca HR-V e:HEV modeli için fiyat avantajı sunduğu görülüyor. Kampanya kapsamında modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2 milyon 659 bin TL'den 2 milyon 389 bin TL'ye düşürülmüş durumda. Böylece HR-V e:HEV'de toplam 270 bin TL indirim uygulanırken, Honda'nın diğer modellerinde ise şu an için benzer bir kampanya veya fiyat indirimi bulunmuyor