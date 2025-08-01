Honda Türkiye, İzmir Aliağa'ya motosiklet fabrikası kuracağını resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre fabrika, 300 kişiye istihdam sağlayacak ve yıllık 100 bin civarı üretim kapasitesine sahip olacak.

Bir dönemler Türkiye'de de üretim yapan Japon otomobil devi Honda, bundan birkaç ay önce dikkat çeken bir gelişme ile gündem olmuştu. Şirketin, Türkiye'de yeni bir üretim merkezi kuracağı ve burada motosiklet üretimi yapacağı bildirilmişti. Şimdiyse konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Honda'nın söz konusu yatırımı ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmış durumda.

Honda'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada İzmir Aliağa'da kurulacak fabrikanın 2026 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi. 100 bin metrekarelik oldukça geniş bir arazi üzerine inşa edilecek fabrika, yaklaşık 300 kişilik istihdam sağlayacak.

Yıllık üretim kapasitesi 100 bin olacak!

Honda tarafından yapılan açıklamaya göre Aliağa'daki fabrika, yıllık 100 bin civarı motosiklet üretimine ev sahipliği yapacak. Şirket, bu fabrika için 760 milyon TL'lik yatırım yapacak. Peki Honda, Türkiye'de motosiklet üretimi yapmaya nasıl karar verdi?

Honda Türkiye'nin açıklamasına göre geçtiğimiz yıl 162 bin adet motosiklet satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, Honda Türkiye için bir rekor olarak kayıtlara geçti. Vatandaşın ilgisinin farkında olan şirket, kurcağı fabrika ile Türkiye'deki motosiklet kültürünün gelişimini desteklemiş olacak.