Skoda, yaklaşık 130 yıllık boşluğun ardından bir motosiklet duyurdu. Henüz konsept aşamada olan "Slavia B" isimli motosiklet, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Skoda, motosikleti satışa sunup sunmayacağını açıklamadı.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, düzenlediği bir etkinlikte "Slavia B" olarak isimlendirdiği bir motosiklet tanıttı. Bu gelişme oldukça dikkat çekici çünkü Skoda, en son 130 yıl kadar önce, kurulduğu ilk dönemlerde motosiklet üretimi yapmıştı. Peki henüz konsept aşamada olan Slavia B, tam olarak neler sunuyor?

Oldukça fütüristik bir tasarıma sahip olan Skoda Slavia B, alıştığımız motosikletlerden oldukça farklı görünüyor. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan motosiklet, bağımsız gibi görünen bir seleye ve orta kısımda ilginç bir boşluğa sahip. Skoda'nın konsept motosikleti, 1899 yılında duyurulan orijinal motosikletten esinlenilerek oluşturuldu.

Karşınızda Skoda Slavia B konsepti

Motosikletin kapalı jant tasarımı ve LED aydınlatmaları, fütüristik bir görünüm oluşmasını sağlamış durumda. Ayrıca ön aydınlatmanın hemen alt kısmında yine LED ile aydınlatılan bir Skoda ibaresi görüyoruz. Oldukça sert hatlara sahip olan motosikletin şaşiye entegre edilmiş alet çantası bölümü de oldukça ilginç bir detay olarak karşımıza çıkmış durumda.

Skoda, Slavia B konseptini seri üretime sokup sokmayacağına ilişkin herhangi bir şey söylemedi. Öte yandan; bu motosiklete güç veren elektrik motorunun özellikleri de belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.