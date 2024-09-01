2022 senesinde Hong Kong’taki bazı bölgelerde, bildiğimiz trafik işaretlerinin yanı sıra farklı bir yöntem de kullanılmaya başladı. Peki bu uygulama neydi?

Yayaların karşıdan karşıya geçerken dikkat etmesi gereken, ışıklardaki kırmızı ve yeşil olan insan sembolü. Ancak günümüzde telefon bağımlılığımızın geldiği nokta sebebiyle işaretleri gözden kaçırabiliyoruz.

Çin’in Hong Kong şehri, bu sebepten oluşabilecek tehlikelerin, trafik kazalarının önüne geçmek için 2022 senesinde yeni bir yöntem geliştirmişti. Led ışıklar…

Yol geçitlerindeki kazalar, çoğunlukla yayaların dikkatsizliği sebebiyle oluyor.

İnsanlık olarak telefonlara bağımlılığımızın artması, dijital yaşamın dışında da hayatımızı tehlikeye atabiliyor. Telefona bakan yayalar yüzünden, trafik kazaları artıyor.

Hong Kong, ulaşım departmanının baş mühendisi Alex Au, yol geçitlerinde meydana gelen yedi ölümcül olaydan dördünün yaya davranışıyla ilgili olduğunu vurgulamıştı. Geliştirilen yeni cihaz da tam bunun içindi.

Trafikte oluşabilecek risklerin önüne geçmek için led ışıklar kullanılmaya başlandı.

Hong Kong, bunun için harekete geçti ve yol güvenliğini artırmak amacıyla lambalardaki ışıkların yanı sıra bazı bölgelerdeki yollara led ışıklar koydu.

Cihaz, trafik ışığıyla senkronize olarak çalışıyor ve yayaların durması gerektiğinde yukarıdan kırmızı bir renk yansıtıyor. Böylece telefona dalıp yere doğru bakarak yürüyen insanların kaldırımda yanan renkleri görerek daha dikkatli davranması amaçlanıyor.

Çok basit ama gerçekten etkili olan bu yöntemin Hong Kong’tan taşıp diğer şehirlere ve ülkelere de yayılmasını umuyoruz.

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