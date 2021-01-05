Honor’ın Çevrimiçi Mağazası Honor Mall, 12 Ocak’ta Açılıyor

Honor, Honor Mall adını verdikleri online mağazalarının 12 Ocak'ta açılacağını duyurdu. Müşteriler, online mağaza sayesinde Honor marka cihazlara erişim sağlayabilecek ve markanın sunmuş olduğu servislerden yararlanabilecek.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Honor, bugün yapmış olduğu yeni bir açıklamayla birlikte 12 Ocak Salı günü online mağazalarının açılacağını duyurdu. Şirket, yeni online mağazaya Honor Mall adını vereceklerini belirtti.

Müşteriler, Honor Mall sayesinde Honor marka cihazlara internet üzerinden erişim sağlayabilecek ve markanın sunmuş olduğu hizmetlerden yine online olarak yararlanabilecek.

Kullanıcılar, Honor Mall üzerinden alışveriş yapabilecek

Daha önce Huawei’nin kardeş markası olan Honor, Digital China ve Shenzen şehir yönetimine satılmıştı. Tek başına bir marka haline gelen şirket, kendi iletişim platformu olan Honor Club adlı uygulamayı, beta sürümüyle birlikte kullanıcılara sunmuştu.

Honor, şimdi ise müşterilerin, markanın ürünlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine olanak tanıyacak Honor Mall adlı online mağazalarının 12 Ocak’ta açılacağını duyurdu. Honor, yeni mağazaları hakkında şu ifadeleri kullandı; "2020’de deneyip yanıldığımız çok şey oldu ancak her zaman sevgi ve cesaret dolu olmaya devam ettik. 2021’e ise yepyeni Honor Mall online mağazamız ile adım atıyoruz."