Honor View 20'nin Global Lansmanı Paris'te Yapıldı

Huawei'nin alt markası olan Honor'ın amiral gemisi telefonu Honor View 20'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Geçtiğimiz hafta, Huawei’nin alt markası Honor, amiral gemisi telefonu Honor V20’yi Çin’de piyasaya sürdü. Aynı telefon, küresel alanda Honor View 20 adıyla piyasaya sürülüyor.

Beklendiği gibi, Paris’te düzenlenen bugünkü etkinlikte şirket, Honor View 20’yi resmen duyurdu. Duyuruda, 48MP birincil kamera, 25MP ön kamera ve Link Turbo teknolojisinden de bahsedildi.

Telefon, metal ve camın kombinasyonuyla, premium bir görünüşe sahip. Ayrıca, şirketin ilk V serisi akıllı telefonu. Cihazın ekranının sol tarafında ufak delikte ön kamera bulunuyor. 4,5 mm çapındaki bu kamera deliği sayesinde, telefonun ekran çerçevesi oldukça ince bir görünüme kavuşuyor.

Telefonun özelliklerine gelecek olursak, neredeyse Honor V20 ile aynı özelliklere sahip. Telefon, 6.4 inçlik IPS LCD AllView ekrana sahip. Ayrıca, ekranın 2310x1080 piksel FULL HD+ çözünürlüğü bulunuyor. Cihazın ekran gövde oranı %91,82 iken piksel yoğunluğu 382ppi.

İç aksama bakacak olursak, telefonun yonga seti şirketin kendi ürünü olan sıvı soğutma teknolojisine sahip, sekiz çekirdekli Kirin 980. 8GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip olan telefonun hafıza microSD’ler ile artırılabiliyor.

Telefon kamera tarafında da oldukça güçlü, Sony IMX586 48MP’lik kamerası yatay olarak konumlandırılmış durumda. 48MP’lik kamerada yapay zekaya sahip Ultra Clear özelliği bulunuyor ki bu da daha güçlü görüntü işlemeye yardımcı oluyor.

Kamera, ayrıca AIS süper gece görüşü özelliğine, 960fps süper ağır çekim moduna sahip. Yine kamerada bulundan 3D ToF (Time of Flight) özelliği Artırılmış Gerçeklik için kullanılabiliyor. Telefon ön tarafta, yapay zekayla güçlendirilmiş, f/2.0 değerine sahip 25MP’lik selfie kamerasına sahip.

Yazılım tarafına baktığımızda Honor View 20, Android Pie temelli EMUI 9 ve GPU performansını artıran GPU Turbo 2.0 özelliğiyle geliyor. Şirketin iddiasına göre, cihazın GPU performansı piyasadaki ana akım telefonlardan 20 kat daha iyi. Ayrıca dokuz sıvı soğutma sistemi de bulunuyor.

Bluetooth 5.0 ve USB Type-C donanımları bulunan cihazın bataryası 4000mAh ve hızlı şarjı da destekliyor.

Honor View 20, dört farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor, bunlar; Midnight Black, Sapphire Blue, Phantom Red ve Phantom Blue. Fiyat konusunda ise iki farklı seçeneği bulunuyor;

6GB RAM, 128GB dahili depolamaya sahip model 549 Euro

8GB RAM, 256GB dahili depolamaya sahip model 649 Euro

Telefon, 23 Ocak'tan itibaren Avrupa ülkelerinde satışa sunulmaya başlanacak.