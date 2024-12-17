HONOR, üst düzey özelliklerle donattığı yeni telefonu GT'yi duyurdu. Fiyatı ile de hiç fena sayılmayan telefon, çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte "GT" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan akıllı telefon, fena sayılmayan fiyatı ile de ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki HONOR GT neler sunuyor?

HONOR'un yeni akıllı telefonunda 6.7 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 4.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. 16 MP selfie kameraya ev sahipliği yapan telefonun ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü de mevcut.

Karşınızda HONOR GT

HONOR GT, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. Android 15 tabanlı Magic UI 9.0 arayüzü ile çalışan HONOR GT'de 100W hızlı şarj desteği sunan 5.300 mAh kapasiteli batarya bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Yapay zekâ ile desteklenen kamera kurulumu, oldukça kaliteli fotoğraf ve video çekimleri vadediyor.

HONOR GT teknik özellikleri

Ekran 6.7 inç, FHD+, 120 Hz, 4.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.95) + 12 MP (f/2.2) Batarya 5.300 mAh (100W) İşletim Sistemi Magic UI 9.0 (Android 15)

HONOR GT fiyatı: