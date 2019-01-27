Honor, Katlanabilir Telefonların Mantıksız Olduğunu Düşünüyor

Geçtiğimiz hafta Honor View 20'nin tanıtımı sonrası Honor'un başkanı, TechRadar'a konuştu ve katlanabilir akıllı telefonların gündemlerinde olmadığını söyledi.

Huawei'nin alt firması olan Honor, geçtiğimiz hafta delikli ekran tasarımına sahip olan cihazı View 20'yi tanıttı. Tanıtımdan sonra açıklamalar yapan firmanın başkanı George Zhao, katlanabilir telefonların şu an için çok da mantıklı olmadığını söyledi:

"Katlanabilir telefonları gerçekten araştırıyoruz, ancak bizim için her şey deneyimle alakalı. Teknoloji açısından baktığımızda gayet iyiler, fakat katlanabilir telefona ihtiyacımız var mı? Bu telefonlar kullanıcı deneyimine ne sağlıyorlar? Aynı anda iki telefon anlamına mı geliyorlar? Böyle de çok kalın ve rahat değil. Kendi açımdan baktığımda, teknolojinin en iyi deneyimi sağlaması gerekiyor. Bu daha önemli."

Honor, her ne kadar Huawei'nin alt şirketi olsa da birbirlerinden farklı görüşlere sahipler. Huawei'nin CEO'su Richard Yu, MWC 2019'da 5G destekli katlanabilir bir telefon tanıtma planları olduğunu doğrulamıştı.