ABD, Kanada'dan Huawei CFO'sunun İadesini İsteyecek

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Geçtiğimiz pazartesi tarihli bir rapora göre ABD, Huawei Baş Finans Sorumlusu Meng Wanzhou'nun Kanada'dan iadesini resmen isteyecek.

ABD ile Çinli üreticilerin arası son birkaç aydır oldukça bozuk. Hatta öyle ki ABD, 1 Aralık'ta Huawei'nin CFO'su Meng Wanzhou'yu Kanada'da tutuklatmıştı. Dün ortaya çıkan bir rapora göre ise şimdi de CFO'nun iadesi istenecek.

(Meng Wanzhou)

Çin de elbette buna sessiz kalmayarak ABD'nin bu isteğinden vazgeçmesini istedi. Çin Dışişleri Bakanı Hua Chunying ise Kanada'nın ABD ile olan suçlu iadesi antlaşmasının "Çin vatandaşlarının güvenliğinin, meşru haklarının ve çıkarlarının ihlal ettiğini" söyledi.
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Meng Wazhou, Çinli teknoloji devi Huawei için oldukça önem arz ediyor. Bunun sebepleri arasında elbette şirketin Baş Finans Sorumlusu olması varken, daha önemlisi şirketin kurucusunun öz kızı olması. İran'a uygulanan yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle ABD'nin talebiyle Vancouver'da tutuklanan Meng, bir ay sonra salınmış ve 6 Şubat'a da mahkemesi konulmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise babası, 2015'ten beri halka açık ilk açıklamasını yapmış ve Trump'un ithaf ettiği gibi herhangi bir casusluk amaçları olmadığını söylemişti. Tutuklamadan beri Çin ve Kanada arasındaki gerginlik katsayısı artmışken Huawei, Kanada'nın 5G teknolojisi için önemli bir yere de sahip.
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Çin ise bu tutuklama olayından sonra benzer bir karşı atakta bulunmuş ve Kanadalı iki kişiyi (diplomat Michael Kovrig ve girişimci Michael Spavor) tutuklamıştı. Takip eden günlerde ise bir Çin mahkemesi Kanadalı Lloyd Schellenberg'i uyuşturucu kaçakçılığı davasında verilen ani bir kararla idama mahkum etmişti.

Çin'in bu isteğine karşı ne ABD Adalet Bakanlığı ne de Kanada Adalet Bakanlığı cevap vermiş değil.
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Kaynak : https://www.cnet.com/news/us-will-reportedly-formally-seek-extradition-of-huawei-cfo-meng-wanzhou/
Etiketler: çin, kanada, iade
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